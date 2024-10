„Ruşii au intrat în suburbii”. Lupte dure pentru un oraș strategic din estul Ucrainei. Armatele se bat pentru fiecare bloc

Forţele ruse au intrat în suburbiile oraşului Toreţk, aflat pe linia frontului din estul Ucrainei, a anunţat luni noaptea armata ucraineană, la mai puţin de o săptămână după căderea oraşului-bastion Vuhledar, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

„Situaţia este instabilă, practic au loc lupte la fiecare intrare (în oraş)”, a declarat Anastasia Bobovnikova, purtătoare de cuvânt a grupului tactic operaţional Luhansk.

„Ruşii au intrat în suburbiile estice ale oraşului”, a adăugat ea.

Înaintarea forţelor ruse, cum a fost şi capturarea oraşului Vuhledar săptămâna trecută, evidenţiază superioritatea Rusiei în efective şi echipamente militare, în contextul în care Kievul solicită mai multe arme din partea aliaţilor occidentali care sprijină Ucraina.

??Video from the fighting in Toretsk pic.twitter.com/vUGVXcTQJ8