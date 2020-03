Şase persoane, printre care un copil, împușcate într-o frizerie din SUA

Din cei 10 oameni ce se aflau în frizerie șase au fost împușcați. Dintre aceștia, patru bărbați, o femeie și un copil de cinci ani.

„Rănile nu le pun viața în pericol", a spus Peter Newsham șeful Poliției Metropolitane din districtul Columbia.

„Băiatul ce a fost împușcat în mână a avut rănile cele mai grave și a necesitat o intervenție chirurgicală", a mai adăugat acesta.

Numele suspecților sau motivul din spatele atacului nu este cunoscut încă.

Poliția caută doi bărbați ce purtau haine închise la culoare și un al treilea ce purta blugi albaștri și încălțăminte roșie.

3.6.20 Chief Newsham gives an update in ref to the shooting in the 6200 b/o Dix Street, NE. https://t.co/DY62w0YZSE