Ministrul Energiei a trimis Corpul de Control la Complexul Energetic Valea Jiului după incendiul de la Termocentrala Paroşeni

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a trimis Corpul de Control la Complexul Energetic Valea Jiului după ce, în urmă cu o săptămână, un incendiu produs la un transformator din Termocentrala Paroşeni a lăsat în subteran 300 de mineri fără ventilaţie şi fără posibilitatea de a ieşi de acolo, aceştia fiind evacuaţi ulterior, scrie Agerpres.



"Cred că cea mai neplăcută situaţie am avut-o acum o săptămână şi ceva, când un incendiu la un transformator la Complexul Energetic Valea Jiului a lăsat preţ de multe minute 300 de mineri în subteran fără ventilaţie şi fără posibilitatea de a ieşi de acolo. Fără plan de evacuare în situaţii de urgenţă. Eram într-o şedinţă cu mai mulţi colegi, am stat pe telefoane cu toţi operatorii de energie din acea zonă pentru a comuta reţelele, pentru a ne asigura că avem energie şi putem să scoatem oamenii", a declarat, luni seara, ministrul Energiei, la Antena 1, potrivit Agerpres.



Acesta a subliniat că a rămas "siderat" aflând că nu existau generatoare de rezervă pentru situaţiile în care este oprită alimentarea cu energie. El a anunţat că a fost creat cu grup de lucru cu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) pentru a pune la punct proceduri în aşa fel încât în nicio mină din România să nu mai existe o situaţie similară.



"Am trimis Corpul de control la cei de la Complexul Energetic Valea Jiului, pentru că am rămas siderat că nu aveau o proiecţie, nu aveau generatoare de rezervă pentru situaţii de acest gen în care se întrerupe alimentarea cu energie electrică (...). Am intervenit foarte rapid împreună cu colegii, cu cei de la DSU şi cu operatorii de energie locală pentru a evita o catastrofă în care se puteau pierde vieţi omeneşti. Am făcut un grup de lucru cu Raed Arafat şi DSU pentru a crea proceduri pentru ca în nicio mină din România să nu mai existe o situaţie similară, pentru a avea echipamente de protecţie pentru toţi minerii şi pentru a ne asigura că oamenii sunt cu adevărat în siguranţă", a anunţat Bogdan Ivan.