Cum l-a convins Melania pe Donald Trump că Putin îl duce de nas: „Am ajuns acasă și i-am spus: am avut o discuție minunată cu Vladimir”

Donald Trump a dezvăluit, luni, o discuție avută cu soția sa Melania Trump despre Vladimir Putin și războiul din Ucraina. Declarația a fost făcută în timpul întâlnirii dintre Trump și șeful NATO Mark Rutte, la Casa Albă. Președintele SUA a anunțat, cu această ocazie, că Statele Unite vor da NATO arme și muniție care să fie mai apoi transferate în Ucraina.

„Am ajuns acasă și i-am spus Primei Doamne că am vorbit astăzi cu Vladimir, am avut o conversație minunată și ea mi-a spus ”Chiar așa? Un alt oraș (ucrainean) a fost lovit””, a dezvăluit Donald Trump.

Trump and his wife had an interesting conversation:



Trump: „I got home and tell the First Lady, I spoke to Vladimir today, we had a wonderful conversation.“



Melania: „Oh really? Another (Ukrainian) city was hit."