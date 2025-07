Trump anunță că dă Ucrainei „cele mai bune arme”. Îl amenință pe Putin cu tarife de 100% dacă nu acceptă un armistițiu în 50 de zile

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, face declarații din Biroul Oval și anunță ce decizie a luat în privința războiului din Ucraina. Președintele american spune că va impune „tarife secundare” de 100% Rusiei dacă regimul de la Kremlin nu va agrea un armistițiu în 60 de zile. În plus, SUA vor livra armament de nouă generație Ucrainei prin intermediul NATO și spune că pentru aceste arme vor plăti exclusiv țările europene.

„Unul dintre motivele pentru care sunteți aici este că nu suntem prea mulțumiți de Rusia și vom începe să impunem tarife secundare de 100%.

Dar azi vrem să vorbim de altceva, am cheltuit mulți bani pe războiul Rusia-Ucraina, și am vrea să-l încheiem. Sunt dezamăgit cu președintele Putin și vom avea tarife secundare de 100% dacă nu vom avea pace în 50 de zile. Avem cele mai grozave echipamente militare din lume. (...)

Țările europene nu le au și am făcut un acord prin care noi o să trimitem arme Ucrainei, iar ei vor plăti. Noi nu vom plăti nimic, doar le manufacturăm și le trimitem. Sunt țări bogate, vor să o facă și își doresc mult să o facă și-și permit.

Se vor coordona cu NATO, vor trimite armele.

Pe scurt, vom face arme de ultimă generație, le trimitem la NATO, care își vor înlocui stocurile și le vor trimite Ucrainei”, a spus Donald Trump la întâlnirea cu Mark Rutte în Biroul Oval.

„E ceva uriaș, mă bucur că ați luat o decizie și decizia este de a ajuta Ucraina să se apere. Construim pe succesul uriaș de la summit-ul NATO, decizia de a ne crește cheltuielile la cinci la sută. Europenii acționează împreună cu Canada, cu toții vor să facă parte din acest sistem. Ne asigurăm că Ucraina primește ce are nevoie”, a precizat și Mark Rutte.

Tarifele secundare reprezintă bariere tarifare impuse țărilor terțe care cumpără și apoi vând produse rusești. Pentru că SUA și Rusia nu au relații comerciale, mai ales în ce privește bunuri strategice, guvernul SUA nu poate impune tarife directe Rusiei.

Declarațiile președintelui ucrainean vin în contextul în care pare că președintele Donald Trump și-a pierdut complet răbdarea cu Rusia și cu tergiversările regimului de la Kremlin.

Duminică seara, președintele american a confirmat că armele pe care le va trimite Ucrainei prin intermediul țărilor europene vor include „diverse tipuri de echipamente militare foarte sofisticate,” inclusiv sisteme de apărare antiaeriană Patriot. Trump a subliniat că statele europene „vor plăti integral pentru acestea. Va fi o afacere pentru noi.”

Decizia de a susține Ucraina vine după ce Trump a părut să devină frustrat în urma discuțiilor cu președintele rus Vladimir Putin.

„Putin a surprins cu adevărat o mulțime de oameni”, a explicat Trump. „Vorbește frumos și apoi bombardează seara pe toată lumea. Deci există o mică problemă acolo. Nu-mi place.”

Președintele Donald Trump va anunța luni un nou plan de sprijin militar pentru Ucraina, care ar putea include, în premieră, arme ofensive, aceasta fiind o schimbare semnificativă față de poziția sa anterioară. Informația a fost confirmată pentru Axios de două surse care au informații despre acest plan.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a publicat un sumar al discuțiilor sale cu emisarul american, Keith Kellog, cu care s-a întâlnit astăzi. Liderul de la Kiev spune că a avut o discuție „productivă” cu reprezentantul SUA și o conversație despre „calea spre pace și ce putem face pentru a ajunge mai repede acolo”.

„Pentru asta e nevoie de consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, producție comună și obținerea de arme de apărare în colaborare cu Europa. Și, desigur, sancțiuni împotriva Rusiei și împotriva celor care o ajută”, a scris Zelenski pe Twitter.

„Sperăm să vedem leadership din partea Statelor Unite pentru că este clar că Moscova nu se va opri până ce ambițiile sale nerezonabile nu vor fi blocate prin forță”, a adăugat el.

Liderul ucrainean și-a încheiat mesajul mulțumindu-i lui Kellog, președintelui Trump și poporului american pentru sprijin.

