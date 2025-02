Scenaristul şi producătorul Roberto Orci a murit la 51 de ani

Roberto Orci şi-a pus amprenta asupra mai multor filme, printre care se numără: "The Island", "Star Trek Beyond", "Mission Impossible 3" şi "The Amazing Spider-Man 2". Sursa foto: Getty Images

Scenaristul şi producătorul americano-mexican Roberto Orci, care a lucrat la producţii celebre precum "Star Trek", "Transformers" sau "Fringe", a încetat din viaţă la Los Angeles, oraşul unde locuia, a transmis azi agenţia EFE care citează Variety. El avea 51 de ani. Vestea a adus multă tristeţe atât în lumea filmului, dar şi în inimile fanilor săi.

Creatorul SF a murit marţi în urma unei afecţiuni renale, la vârsta de 51 de ani, potrivit Agerpres.

Împreună cu partenerul său Alex Kurtzman, Orci a colaborat, pe lângă reboot-urile "Transformers" (2007) şi "Star Trek" (2009), la "Now You See Me", "Ender's Game", "The Amazing Spider-Man 2", "Mission Impossible 3", "Star Trek Beyond" (2016) şi "The Island" (2005).

În ceea ce priveşte producţiile de televiziune, Orci şi Kurtzman au lucrat la serialele "Hawaii Five-0", cu peste 200 de episoade. El a creat, de asemenea, printre altele, serialele "Sleepy Hollow", "Alias" şi "Fringe".

Roberto Orci, născut pe 20 iulie 1973, Ciudad de México, Mexic, a studiat la Crossroads School din Los Angeles, unde l-a cunoscut pe Kurtzman, alături de care a lucrat la numeroase proiecte.