Bursele americane și dolarul au crescut după ce SUA și China și-au redus tarifele reciproce: „Este doar o pauză”

Contractele futures Dow au crescut cu 1000 de puncte sau 2,4%, în timp ce acțiunile S&P 500 au crescut cu 3,1%, iar cele Nasdaq au urcat cu 4%.Foto: Getty Images

Bursele americane au reacționat cu entuziasm la vestea că SUA și China au fost de acord să reducă tarifele comerciale cu 115 puncte procentuale. Contractele futures pe acțiunile americane au crescut semnificativ, după ce principalii oficiali comerciali ai președintelui Donald Trump au intermediat o detensionare dramatică și surprinzătoare a războiului comercial cu China, în weekend. Tarifele au fost reduse la niveluri mult mai mici în urma negocierilor comerciale, ceea ce, potrivit economiștilor consultați de CNN, ar putea preveni o recesiune în Statele Unite. Mai mult, secretarul Trezorierie a anunțat că SUA și China au implementat un mecanism care să prevină noi creșteri tarifare reciproce. Anunțul a produs efecte imediate, pozitive, pentru mai multe industrii din SUA.

Astfel, contractele futures Dow au crescut cu 1000 de puncte sau 2,4%, în timp ce acțiunile S&P 500 au crescut cu 3,1%, iar cele Nasdaq au urcat cu 4%.

Armistițiu în războiul comercial SUA-China

Acțiunile americane erau pe cale să recupereze toate pierderile înregistrate de la anunțul lui Trump din 2 aprilie, așa numita „Zi a Eliberării”, prin care a impus un tarif de 10% pe aproape toate bunurile importate în Statele Unite și tarife semnificativ mai mari pentru zeci de țări.

Trump a suspendat majoritatea acestor tarife la doar câteva zile după ce au intrat în vigoare, dar a crescut considerabil taxele de import pentru China, ajungând în cele din urmă la 145% pentru majoritatea importurilor chinezești.

Ca răspuns, China a majorat tarifele pentru produsele americane la 125%. Războiul comercial dintre cele două țări a oprit efectiv comerțul bilateral, riscând creșteri semnificative de prețuri și penurii.

Atât Donald Trump și cât secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, au declarat în ultimele săptămâni că tarifele aplicate Chinei au devenit nesustenabil de mari și că este necesară o detensionare. Totuși, puțini credeau că discuțiile purtate la Geneva în weekend între Bessent, reprezentantul comercial american Jamieson Greer și omologii chinezi vor avea un rezultat atât de semnificativ.

Ambele părți au fost de acord să reducă tarifele cu 115 puncte procentuale, menținându-le totuși considerabil mai mari decât erau înainte ca Donald Trump să fie învestit în funcție, dar considerabil mai scăzute decât nivelul istoric din ultima lună, care îngrijorase profund mediul de afaceri, consumatorii, economiștii și investitorii americani.

Un alt element-cheie al discuțiilor: Scott Bessent a declarat că SUA și China au implementat un mecanism care să prevină noi creșteri tarifare reciproce, ceea ce sugerează că ce a fost mai rău din războiul comercial a trecut.

„Încă există mulți factori care indică că nu ne îndreptăm spre o recesiune globală, iar știrile de azi dimineață despre tarifele mai mici între SUA și China susțin această idee. Rezistența pieței în sine face ca o recesiune să fie mai puțin probabilă, relaxând condițiile financiare. Iar factorii de decizie politică nu își doresc o recesiune sau turbulențe pe piețe, așa cum am văzut cu prelungirea de 90 de zile a tarifelor reciproce,” a scris Henry Allen, strateg la Deutsche Bank, într-o notă adresată investitorilor luni dimineață.

Acțiunile, dolarul și prețul petrolului au crescut

Ca urmare, Wall Street a reacționat pozitiv luni dimineață. Investitorii au arătat un apetit mai mare pentru active riscante, inclusiv acțiuni. Dolarul american a crescut cu 1% în raport cu mai multe valute. Petrolul american, care scăzuse anterior din cauza temerilor legate de o recesiune globală indusă de tarife, a crescut cu 3,5% la 63 de dolari pe baril. Brent, referința internațională, a crescut cu 3,3% la 66 de dolari pe baril.

Prin contrast, investitorii au vândut active de refugiu, cum ar fi aurul, care a scăzut cu 3,9%. Trezoreriile americane au scăzut, ceea ce a dus randamentul titlurilor de stat pe zece ani din nou peste 4,45%. Prețurile obligațiunilor și randamentele se mișcă în direcții opuse. Yenul japonez a scăzut cu 1,5%.

Acțiunile din sectorul tehnologic au fost câștigătorii principali: deși unele componente hardware americane au fost exceptate recent de la tarifele impuse Chinei, industria tech a fost profund afectată de războiul comercial, din cauza relației strâns interconectate dintre sectoarele tehnologice american și chinez.

Astăzi, Apple (AAPL) a crescut cu 7%, Tesla (TSLA) cu 7,7%, Nvidia (NVDA) cu 5,1%, Amazon (AMZN) cu 8% și Intel (INTC) cu 4,1% luni dimineață.

De asemenea, acțiunile producătorilor de bunuri de lux, care scăzuseră semnificativ în ultimele luni, și-au revenit brusc: Hermes a crescut cu 4%, Burberry cu 6% și LVMH cu 7%.

Secretarul Trezoreriei SUA: Acordul cu China e doar o pauză

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a caracterizat luni dimineață detensionarea războiului comercial negociată în weekend cu omologii chinezi ca fiind dură, dar respectuoasă.

„Am fost fermi și am mers înainte. Am încercat să identificăm interese comune. Am venit cu o listă de probleme pe care încercam să le rezolvăm și cred că am făcut o treabă bună.,” a declarat Bessent pentru CNBC de la Geneva.

Bessent a menționat că America a negociat dintr-o poziție de forță, deoarece China are nevoie ca SUA să-i cumpere produsele mai mult decât are SUA nevoie de exporturile Chinei. Economia chineză este în dificultate, confruntându-se cu o criză imobiliară și o criză emergentă a datoriilor. Cheltuielile consumatorilor au scăzut, la fel și producția industrială. Este un moment prost pentru China să se confrunte cu un război comercial paralizant.

„Am văzut ce se întâmplă în economia Chinei. Putem vedea ce se întâmplă cu livrările către SUA. Din nou, noi suntem țara cu deficit comercial. Istoric, țara cu deficit are o poziție mai bună de negociere.” a spus Bessent.

Cum însă nimeni nu câștigă într-un război comercial, în ultimele luni, încrederea consumatorilor americani a scăzut drastic, pe măsură ce americanii afectați de inflație au devenit anxioși în fața perspectivelor de creștere a prețurilor și a penuriilor. Livrările din China către SUA aproape că s-au oprit, zguduind corporațiile americane. Iar investitorii s-au pregătit pentru o recesiune, întrucât economiștii au avertizat că economia SUA ar putea fi lovită puternic de războiul comercial.

Detensionarea, deși binevenită de Wall Street, consumatori și companii, reprezintă o schimbare remarcabilă pentru administrația Trump, care până de curând susținea că blocajul comercial cu China este necesar pentru a restaura puterea industrială pierdută a Americii. Trump declarase săptămâna trecută că lipsa totală a comerțului cu China pune SUA într-o poziție mai bună, pentru că astfel „nu mai pierdem bani” în fața Chinei.

Totuși, Bessent a spus că acordul nu reprezintă o schimbare majoră de politică.

„Este doar o pauză. Nivelul tarifar din 2 aprilie pentru China era de 34%, așa că l-am redus de la 34% la 10%.” a spus el.

SUA vor să-și reducă dependența de China

Următorul pas în negocieri va fi, potrivit lui Bessent, extinderea lanțurilor de aprovizionare ale SUA pentru ceea ce a numit „necesități strategice”, reducând dependența de China pentru produse precum medicamente critice, cipuri semiconductoare și oțel.

„Ceea ce ne dorim este o decuplare în cazul necesităților strategice, lucru pe care nu am reușit să-l obținem în timpul pandemiei. Și ne-am dat seama că lanțurile de aprovizionare eficiente nu sunt și reziliente. Așa că ne vom construi propriile lanțuri.” a spus el.

El a mai declarat că SUA va căuta o abordare mai echitabilă a afacerilor internaționale. Bessent a spus că administrația Trump dorește să elimine „bariere comerciale netarifare insidioase care afectează companiile americane ce încearcă să facă afaceri” în alte țări, potrivit CNN.