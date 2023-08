"Sentința asta nu e pentru mine! E pentru voi!" | Un colaborator l-a urmat în detenție pe Aleksei Navalnîi | Prima reacție a opozantului, după condamnarea la 19 ani de închisoare

Într-o declarație pe contul X (Twitter) publicată de echipa sa de colaboratori, Navalnîi a arătat că numărul de ani din sentința sa "nu contează".

"În realitate, la fel ca în cazul multor deținuți politici, sentința mea e pe viață", a susținut el.

"Numărul anilor sentinței este pentru voi, nu pentru mine. Voi, nu eu, sunteți cei pe care (regimul) încearcă să-i sperie și să-i priveze voința de a rezista. Voi sunteți cei forțați să vă predați țara, Rusia, fără luptă, bandei de trădători, hoți și ticăloși care au preluat puterea. Putin nu trebuie să își atingă scopul. Nu vă pierdeți voința de a rezista", continuă mesajul.

19 years in a maximum security penal colony. The number of years does not matter. I perfectly understand that, like many political prisoners, I am sitting on a life sentence. Where life is measured by the term of my life or the term of life of this regime.



