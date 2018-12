Și-a otrăvit colegul de cameră și i-a vandalizat bunurile. Studentul a recurs la acest gest șocant din motive rasiste

Un student american i-a administrat colegului său de cameră în doze mici și i-a vandalizat bunurile pe motiv că este de culoare.

Yukai Yang (22 de ani), student la Universitatea Leigh din Statele Unite, a fost acuzat de omucidere după ce i-a pus otravă colegului său în apa de gură, în mâncare și în băutură.

Victima a început să aibă amețeli, să tremure și să aibă tot felul de stări de greață. Tânărul fusese otrăvit cu un ingredient folosit în otrava pentru șobolani, care e interzis în SUA.

„Pe parcursul unei perioade, victimei i-a fost aministrat taliu, care era pus în mâncarea și băutura din frigider. Se simțea rău tot timpul”, a spus procurorul Joh Morganeli, potrivit Daily Mail.

Victima a primit îngrijiri medicale, însă suferă în continuare de pe urma otrăvirii. Cât despre vinovat, acesta a fost trimis la închisoarea din Northampton, în schimbul unei cauțiuni de 200.000 de dolari. De asemenea, a fost dat afară din universitate și a rămas fără viză.

Yukai Yang, a former Lehigh University chemistry student from China, is accused of poisoning his roommate with the toxic metal thallium. Yang was previously accused of writing racist slurs on his roommate's belongings: https://t.co/urlfj2dHAB pic.twitter.com/dX8YhkYsza