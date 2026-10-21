Slovacia sfidează UE și anunță că va relua discuțiile cu Rusia pentru aprovizionarea cu energie

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Slovacia va discuta, săptămâna viitoare la Moscova, despre aprovizionarea cu energie din Rusia, reluând un proces de cooperare suspendat după invazia pe scară largă din Ucraina. Decizia reprezintă cel mai recent semn al unei divergenţe faţă de aliaţii săi din Uniunea Europeană şi NATO, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

„Comisia interguvernamentală ruso-slovacă pentru cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică va organiza o sesiune la Moscova în 26 octombrie”, a declarat, marţi, Ministerul de Externe slovac.

Aceasta ar fi prima întâlnire de la atacul Rusiei asupra Ucrainei din 2022. Reuniunea se va concentra pe energie, inclusiv cea nucleară, precum şi pe agricultură, mediu, sport şi cultură.

Reluarea consultărilor vine în urma unor vizite repetate la Moscova ale premierului Robert Fico, inclusiv în luna mai. Punctele de vedere ale lui Fico se remarcă în cadrul UE, formată din 27 de state membre, de la înfrângerea liderului ungar pro-rus Viktor Orban în alegerile din aprilie.

„Subiectul principal va fi energia şi posibilitatea de a coopera în asigurarea aprovizionării cu resurse strategice. Partea slovacă este, de asemenea, interesată să discute despre aprovizionarea cu gaze şi continuarea livrărilor de petrol”, a transmis MAE slovac.

Slovacia, care cumpără petrol şi gaze ruseşti, ar trebui să-şi suspende achiziţiile de gaze până la sfârşitul anului 2027, în cadrul unui plan al UE de a priva Rusia de resursele financiare care finanţează războiul său din Ucraina.

„În cadrul dezvoltării relaţiilor cu Rusia, Slovacia îşi bazează în continuare abordarea pe calitatea sa de membru al Uniunii Europene şi al Alianţei Nord-Atlantice, precum şi pe respectarea angajamentelor care decurg din această calitate, dar doreşte să lase loc pentru dialog”, subliniază Ministerul.

Fico, un naţionalist populist aflat la al patrulea mandat de prim-ministru, a criticat sancţiunile UE împotriva Rusiei şi a acuzat Ucraina pentru întreruperea livrărilor de petrol către Slovacia la începutul acestui an, o situaţie despre care Kievul a afirmat că a fost provocată de atacurile ruseşti.

El a suspendat ajutorul militar acordat de Slovacia Ucrainei, dar exporturile de muniţie şi echipament militar continuă pe bază comercială, inclusiv din partea companiilor aflate în proprietatea statului.

Anterior, Fico a afirmat că ar prefera ca Slovacia să fie neutră, mai degrabă decât membră NATO, şi a sugerat că nu şi-ar dori ca soldaţii slovaci să lupte într-un război cu Rusia declanşat de clauza de apărare reciprocă a NATO.

El a mai spus că Occidentul ar putea provoca o confruntare cu Rusia, în timp ce agenţiile de informaţii occidentale au declarat că acţiunile Occidentului sunt pur defensive şi au avertizat asupra unei posibile escaladări din partea Rusiei.