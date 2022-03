Soldaţi ruşi, înarmaţi până în dinţi, blocaţi în lift de ucraineni, într-o clădire pe care încercau să o cucerească

Totul s-ar fi întâmplat în urmă cu două zile într-unul din oraşele din Ucraina aflate de zece zile sub asediul armatei ruse.

Soldaţii ruşi încercau să ajungă pe acoperişul clădirii, moment în care ucrainenii au tăiat curentul în toată clădirea, nu înainte de a-i surprinde pe ruşi într-o fotografie făcută de pe camera de supraveghere din lift.

Astfel, ruşii ar fi rămas blocaţi în lift.

Fotografia a fost postată, astăzi, pe Twitter, de publicaţia Visegrád 24.

A team of Russian soldiers wanted to use the elevator to reach the roof of an office building.



The Ukrainian administration of the building trapped them inside by cutting off the electricity.



The Ukrainians also used an industrial camera to take this commemorative photo. pic.twitter.com/JwF9tHh1T5