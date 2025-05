Sonda spațială sovietică blocată o jumătate de secol pe orbită cade în weekend pe Pământ

Sonda spațială Cosmos 482 lansată pe vremea URSS va reintra necontrolat în atmosfera terestră între 9 şi 10 mai, transmite, joi, Agerpres, care citează un anunț făcut de agenția spatială rusă Roscosmos.

"Conform calculelor balistice, Cosmos 482 ar urma să intre în straturile dense ale atmosferei între 9 și 10 mai. Diametrul dispozitivului este de aproximativ un metru, iar masa este mai mică de 500 de kilograme", a precizat Roscosmos.

Sonda a fost lansată în martie 1972 pentru explorarea planetei Venus, însă nu a reușit niciodată să părăsească orbita joasă a Pământului din cauza unor defecțiuni. Ultima treaptă de propulsie a funcționat 125 de secunde în loc de 192 de secunde, cât era planificat.

Venera-8, sonda geamănă, a atins suprafață planetei Venus la 22 iulie 1972. URSS a lansat în total 14 sonde spațiale de tip Venera (foto următoare).

Potrivit agenției spatiale ruse, probabilitatea producerii unor daune în urma impactului sondei cu Pământul este foarte mică.

"Traiectoria aparatului este monitorizată de echipe rusești şi străine. Coordonatele punctului de intrare în atmosferă al sondei devin mai precise pe măsură ce orbita sa se îngustează", a precizat Roscosmos.

NASA a publicat, luni, un avertisment pe site-ul său, potrivit căruia orbita vehiculului spațial sovietic este în declin și că acesta ar putea intra în atmosfera Pământului "între 7 şi 13 mai".

Agenția americană a subliniat că, din moment ce a fost proiectată să reziste trecerii prin atmosfera lui Venus, care este mult mai densă comparativ cu cea a Pământului, "sonda sau părți ale acesteia ar putea să ajungă până la suprafața Terrei".

1/x

Our newest TUDAT #reentry model results for the #Kosmos 482 Descent Craft, the lander of a 53-year-old failed Soviet Venus probe.

Current forecast: 10 May 7:34 UTC +/- 14h

(note the still 28 hr uncertainty window!)

See blogpost (link in next tweet) for details. pic.twitter.com/TBsKqxPFJP