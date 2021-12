Taifunul Rai lovește violent în centrul si sudul Filipinelor. Au avut loc evacuări în masă și anulări de zboruri

Înainte să ajungă, joi, în sudul Filipinelor, taifunul s-a transformat într-o furtună de categoria 5. În comunitățile joase, a provocat inundații masive.

Aproximativ 100.000 de persoane au fost nevoite să-și abandoneze locuințele. Este al doilea cel mai puternic astfel de fenomen din acest an.

Rafalele de vânt au atins viteze de până la 195 km pe oră, a declarat biroul meteo filipinez. Până în prezent nu au fost transmise informații cu privire la eventuale victime.

BREAKING: Typhoon #OdettePH (international name: Rai) intensifies further, slams into Surigao City in southern part of the Philippines. @cnnphilippines ? Surigao City Public Information Office pic.twitter.com/88H8JDz6F4

În schimb, au fost raportate inundații și întreruperi ale electricității în mai multe zone. Imaginile distribuite de Garda de Coastă din Filipine i-au arătat pe salvatori trecând prin ape adânci până la piept, în orașul Cagayan de Oro, în timp ce transportau locuitorii cu bărci de cauciuc, scrie Reuters.

Typhoon Rai has hit the Philippines, where 100,000 people have been forced to flee their homes and seek shelter.



Read more on the story here: https://t.co/3ksxHwTe5x pic.twitter.com/Ir3SEGH5kP