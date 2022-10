Tanc rusesc modern T-80BV, dezmembrat cu tunul de ucraineni

După aproape opt luni și zeci de mii de morți, militari și civili, pare că acest conflict și-a epuizat capacitatea de a mai atrage atenția publicului larg, altfel decât prin atrocități și mai mari.

Însă există excepții, iar una apare într-un scurt material de pe contul de Twitter al guvernului ucrainean.

"Mulți sunt interesați să vadă cum este asamblat un tanc. Militarii Forțelor armate ale Ucrainei au dezmembrat un tanc rusesc T-80BV în bucăți mici cu ajutorul unui obuzier M777. 'Russiștii' (termen depreciativ realizat din combinația cuvintelor 'rus' și 'rasist', n.r.) nu vor putea să-l asambleze la loc. Oamenii noștri au exagerat un pic", se spune în textul care precedă clipul.

Acesta, la rândul său, are propriul comentariu titrat, care descrie scena cadru cu cadru.

"Deci, acesta este tancul. Cred că a fost atacat, a fost lovit și a luat foc. Unul dintre (obuzierele noastre) 777. L-au lovit, a început să ardă, a ars o vreme apoi carena a explodat. Aici e o parte din carenă. Și aici, lângă motor. Iar turela a ajuns aici", se aude o voce de bărbat, în timp ce camera panoramează pentru a surprinde resturile menționate de vorbitor.

