Tensiuni uriașe în Orientul Mijlociu. Atac israelian asupra Yemen. Zeci de avioane, inclusiv F35, deasupra Mării Roșii

Atacuri aeriene au loc în Yemen, la o zi după atacul cu drone lansat de rebelii Houthi în centrul Tel Avivului, anunţă Times of Israel. Rebelii Houthi din Yemen au acuzat Israel pentru o serie de lovituri asupra unui oraș-port din vest. Armata Israelului, IDF, a transmis că avioanele sale de luptă au lovit ținte militare ale regimului terorist Houthi în zona portului Al Hudaydah din Yemen, ca răspuns la sutele de atacuri efectuate împotriva statului Israel în ultimele luni.

Surse anonime citate de a Al Arabiya spun că atacul al-Hudaydah, controlat de Houthi, din vestul Yemenului, a fost lansat de armata israeliană. Informaţii din Yemen spun că atacul a vizat un depozit de combustibil din portul al-Hudaydah. Sunt informații că s-au auzit explozii în orașul de coastă yemenit.

Canalul libanez de ştiri Al Mayadeen, afiliat Hezbollah, a anunţat că avioanele de luptă israeliene F35 sunt responsabile pentru atacurile de la al-Hudaydah, conform Haartez.

?#BREAKING: Large Fires after Israeli air raids on the city of Hodeidah in #Yemen. pic.twitter.com/CM45SvJ2df