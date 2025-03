Tornadele și furtunile de praf fac ravagii în SUA: cel puțin 34 de oameni au murit în statele sudiste

Cel puțin 250.000 de proprietăți din SUA au rămas fără curent, duminică dimineață.

În Missouri, unde cel puțin 12 oameni au murit, guvernatorul Mike Kehoe a spus că statul este „devastat de furtunile severe...s-au pierdut vieți și casele oamenilor au fost distruse”.

Villa Ridge, Missouri, a tornado caused significant damage, with a loud roar and numerous power flashes. Several semi-trucks were flipped, and various structures were damaged. Lightning illuminates this nighttime tornado ripping through Villa Ridge, Missouri #tornado | #mowx ? pic.twitter.com/BKd4wPrGlX

19 tornade au lovit 25 de provincii din Misssouri.

„A fost cel mai înfricoșător lucru prin care am trecut vreodată. A fost atât de rapid, am crezut că o să îmi explodeze urechile”, a spus o femeie care a fost evacuată din locuința ei.

Ladies and gentleman. I usually don’t ask for stuff like this because I never thought that it would happen to my own state. Please keep everyone in Rolla, Missouri in your thoughts and prayers. 4 tornadoes hit last night causing a lot of damage. pic.twitter.com/1WxfUpwYfV