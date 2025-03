Tornade puternice mătură Statele Unite ale Americii. 16 oameni au murit, 138 de milioane de americani sunt afectați de vremea severă

Cel puțin 16 americani au murit în urma tornadelor puternice care au lovit state din centrul și sudul SUA. În jur de 138 de milioane de persoane sunt în pericol din cauza vremii severe, iar 400.000 de locuințe au rămas fără curent. E un weekend cu vreme haotică: de la avertizări de viscol în unele state, la incendii, furtuni, tornade și furtuni de praf în alte state americane. Vremea extremă a distrus clădiri și a deteriorat infrastructura de curent, relatează Sky News.

Autoritățile din Missouri au anunțat că zece persoane au murit în acest stat din cauza tornadelor, alte trei persoane au fost raportate moarte în Arkansas, în timp ce trei americani și-au pierdut viețile în urma unor accidente de mașină din cauza furtunilor de praf din Texas.

Avertizări de tornadă sunt în vigoare în mai multe orașe din statele Illinois, Missouri, Arkansas, Mississippi, Indiana și Kentucky.

We had a tornado near Arnold approximately 40 minutes ago pic.twitter.com/0kbv41jSLv — Tanner Beam (@EF5_Tannado) March 15, 2025

În Missouri, stat care se află în stare de urgență de vineri, tornadele sunt preconizate să atingă F2 pe scala Fujita, adică de putere „considerabilă”, astfel că vântul va bate cu viteze între 180 de kilometri pe oră și 250 de kilometri pe oră.

Casele au fost puse la pământ de tornadă, copacii au fost smulși cu tot cu rădăcină din pământ, iar mașinile au fost luate pe sus de vânt și s-au transformat în mormane de fiare.

BAKERSFIELD, MISSOURI:



Homes leveled to their foundations, trees debarked or torn from the ground, and vehicles tossed and mangled—clear evidence of a violent (EF4+) tornado. Photos courtesy of Samantha Turner on Facebook. https://t.co/aDiGjBwBbL pic.twitter.com/nmMlurwCFA — Nick Krasznavolgyi (@NickKrasz_Wx) March 15, 2025

Grindină de mărimea mingilor de baseball au fost raportate în Christian County, potrivit serviciului de meteorologie al SUA.

Două persoane au murit în Bakersfield, Ozark County, și alte persoane au fost rănite. De asemenea, un alt bărbat a murit după ce rulota lui a fost lovită de tornadă în Butler County, Misouri. Bărbatul și soția lui dormeau când a venit tornada. Salvatorii au reușit să o scoată pe femeie din ruine, dar soțul ei nu a mai putut fi salvat.

„Nu mai arăta ca locuința cuiva. Doar mormane de resturi. Podeaua era cu susul în jos. Mergeam pe pereți”, a spus un salvator pentru NBC.

Iar autoritățile se așteaptă ca numărul deceselor să crească, deoarece operațiunile de salvare sunt încă în desfășurare.

În orașul texan Amarillo, trei oameni au murit în urma unor accidente de mașină provocate de furtuni de praf. Un deces a avut loc după ce trei camioane s-au ciocnit cu alte patru mașini. Un alt om a murit într-un carambol în care au fost implicate 38 de mașini.

„A fost cel mai groaznic lucru pe care l-am văzut”, a spus sergentul Cindy Barkley.

Vântul a atins viteze de 99 de kilometri pe oră în Texas. Vremea extremă a distrus clădiri, a deteriorat infrastructura de curent și a provocat cel puțin 100 de incendii în mai multe state. Au fost emise ordine de evacuare în unele orașe din Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri și New Mexico.