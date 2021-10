Un tren a lovit un camion care a rămas blocat pe șine în SUA. Cinci persoane au fost rănite

Se pare că platforma de cărat s-a blocat pe șinel, din cauza greutății, iar trenul a lovit-o din plin. Martorii au putut urmări șocați mașini zburând prin aer, într-un nor de fum.

În mod miraculos, șoferul platformei și cățelul acestuia nu au fost răniți, ci doar ”șocați” puțin din cauza impactului.

La bordul trenului se aflau 110 de pasageri şi angajaţi ai companiei feroviare.

Oficialii au spus că 5 pasageri au fost transportați la spital cu răni minore, potrivit The Daily Mail.

AMTRAK CRASH: Dramatic video captured the moment an Amtrak train that left from Fort Worth slammed into a semi-truck hauling several cars in Oklahoma. READ MORE: https://t.co/TCd3aLbRn8 (Credit: Brandon Sampson via Storyful) pic.twitter.com/ALcVrwySU3