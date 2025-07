Rusia a bombardat masiv Kievul și mai multe regiuni din Ucraina, după discuțiile de pace din ultimele zile

Capitala ucraineană Kiev a fost zguduită de explozii în noaptea de duminică spre luni, după ce Rusia a lansat mai multe valuri de rachete și drone, scrie Kyiv Independent.

Cel puțin opt persoane au fost rănite în atacurile asupra orașului, inclusiv un copil de trei ani, după cum a anunțat șeful Administrației Militare, Timur Tkacenko.

Un bloc de apartamente din districtul Darnițki a fost avariat de explozii (foto următoare), patru persoane, dintre care una în stare critică, fiind spitalizate în urma acestui incident.

O alertă de raid aerian a fost inițial emisă la Kiev de către Administrația Militară la ora 22:15, pe 27 iulie.

Deflagrațiile care au însoțit atacul au fost semnalate de jurnaliștii Kyiv Independent aflați la fața locului după aproximativ 15 minute.

O altă serie de explozii puternice a fost auzită în capitală în jurul orei 4:00, luni dimineața.

? 8 injured and a damaged house - the results of a drone attack on Kyiv on the night of July 28.



▪️Targets were shot down in Khmelnytskyi region.

▪️In Kropyvnytskyi, the fire is being extinguished after a night attack, the building of the regional philharmonic hall was damagedz pic.twitter.com/8jh6LDP4lW