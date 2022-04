Trupele ruse s-au retras complet din nordul Ucrainei

Cel puţin o parte a acestor trupe vor fi transferate spre estul Ucrainei pentru a lupta în Donbas, potrivit unui mesaj publicat pe Twitter de Ministerul Apărării al Marii Britanii.

Trupele vor avea nevoie până atunci de o 'reaprovizionare semnificativă', o operaţiune care va dura probabil 'cel puţin o săptămână', estimează aceeaşi sursă.

Ministerul Apărării al Marii Britanii susține și că tirurile ruseşti asupra unor oraşe din est şi sud continuă şi că forţele ruse au înaintat mai departe spre sud de Izium, care rămâne sub controlul lor.

Trupele ruse au părăsit regiunea Sumî din nord-estul Ucrainei, a anunţat astăzi pe Facebook şeful administraţiei regionale, Dmitri Jiviţki, citat de DPA.

El a spus că regiunea este acum liberă de unităţi ruse şi i-a prevenit pe locuitori că, dacă vor auzi explozii, acestea vor proveni de la muniţiile lăsate în urmă pe care echipele de salvare şi experţii în explozivi le vor neutraliza.

Jiviţki a atenţionat că regiunea nu este încă sigură, în multe locuri fiind plantate mine, şi i-a avertizat pe locuitori să nu conducă pe marginea şoselei, să nu meargă pe cărări în pădure şi să nu se apropie de echipamente militare distruse. Oficialul afirmase anterior că trupele ruse începuseră să se retragă din regiune duminică.

