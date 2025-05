Europarlamentarul Virginijus Sinkevicius: Europa este suficient de puternică pentru a se întreține singură

Sinkevicius a subliniat că Europa trebuiă să îşi întărească semnificativ poziţia defensivă în faţa agresivităţii Rusiei. Foto: Profimedia Images

Europarlamentarul Virginijus Sinkevicius a afirmat, sâmbătă dimineaţă la BeEU cu Sabina Iosub, că "Europa este suficient de puternică pentru a se întreţine singură". El a reiterat surprinderea schimbărilor politicii externe a Statelor Unite, spunând că "este o nouă realitate care trebuie acceptată aici, în Uniunea Europeană".

"Ei bine, cred că, în primul rând, toată lumea a fost surprinsă de schimbarea politicii externe a Statelor Unite, de schimbarea abordării geopolitice, de acest, aș spune, atac asupra aliaților, inclusiv Canada, Groenlanda sau, știți, Danemarca în acest caz, deoarece acestea au fost țările care au sprijinit Statele Unite în misiunile lor în Irak, în Afganistan. Desigur, această legătură transatlantică, care a fost construită după cel de-al Doilea Război Mondial, multora li se pare, cred, că este de nezdruncinat. Sau cel puțin nu Statele Unite vor face asta", a spus europarlamentarul Virginijus Sinkevicius.

El a continuat, spunând că "aceasta este o nouă realitate care trebuie acceptată în Uniunea Europeană", subliniind că "Europa este suficient de capabilă să se susţină singură".

"Desigur, aceasta este o nouă realitate care trebuie acceptată aici, în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, cred că nu face decât să reafirme discuțiile pe care le-am susținut încă de când am devenit europarlamentar, și anume că Europa trebuie să își construiască propria autonomie strategică. Nu putem conta pe alții pentru a ne furniza gaz. Nu putem conta pe alții pentru a ne furniza electricitate, energie. Nu putem conta pe alții pentru a ne apăra. Europa este suficient de puternică și ar trebui să încetăm să mai repetăm că Europa este slabă sau incapabilă. Europa este capabilă să se susțină singură și să-și construiască propria autonomie strategică, desigur, alegând parteneri din întreaga lume alături de care să lucrăm strâns", a afirmat Sinkevicius.

Sinkevicius a subliniat că Europa trebuiă să îşi întărească semnificativ poziţia defensivă în faţa agresivităţii Rusiei.

"Însă pentru ca acest lucru să fie posibil, trebuie să aprofundăm piața noastră unică și să ne schimbăm abordarea față de politicile de apărare. Aceste politici au fost construite până acum doar pe ideea că Europa este un proiect de pace, care a funcționat întotdeauna prin măsuri economice și comerciale pentru prevenirea conflictelor. Dar, având în vedere poziția agresivă a Rusiei și retorica Statelor Unite – care, în multe cazuri, din păcate, validează afirmațiile Rusiei –, trebuie să ne întărim semnificativ poziția defensivă", a subliniat europarlamentarul.

Acesta a declarat că, în momentul de faţă, Rusia nu are suficiente resurse pentru a lansa un atac brusc la graniţele UE sau NATO, subliniind faptul că SUA impune condiţii doar Ucrainei, nu şi Rusiei.

"În acest moment, este clar că, în timp ce Rusia este angajată militar în Ucraina, nu are resursele necesare pentru a lansa brusc un atac la frontierele Uniunii Europene sau ale NATO. Dar nu știm cum va evolua situația în Ucraina. Din retorica actuală a Statelor Unite observăm că sunt impuse multe condiții – însă toate condițiile sunt adresate doar Ucrainei. Nu am auzit aproape nicio condiție adresată Rusiei. Și chiar și așa, Vladimir Putin pare că ia în râs această situație și afirmă că Rusia are propriile sale condiții – care, în realitate, nu sunt condiții, ci obiective finale stabilite încă de la începutul războiului în Ucraina. Iar aceste obiective pot merge dincolo de Ucraina. Ele pot avansa până la granițele NATO. În cadrul discuțiilor de la Riyadh, în Arabia Saudită, s-a pus deja în discuție ideea ca frontierele NATO să fie mutate din Europa Centrală și de Est – inclusiv din România, de exemplu", a afirmat el.