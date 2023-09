Ucraina anunță că l-a ucis la Sevastopol pe amiralul Viktor Sokolov, comandantul Flotei ruse la Marea Neagră

Atacul a avut loc la ora la care în clădire se desfășura o reuniune a ofițerilor superiori ai flotei.

Conform unor informații neoficiale, ucrainenii au folosit rachete de croazieră Storm Shadow/Scalp.

Consilierul ucrainean Anton Gherașcenko spune că loviturile cu rachete au provocat un adevărat carnagiu la sediul Flotei, zeci de ofițeri fiind uciși.

Citește și: Radu Tudor: "Ucrainenii au atacat la Sevastopol cu rachete Storm Shadow, lansate din regiunea Bugeac. Cartierul General al Flotei ruse la Marea Neagră, scos din funcțiune"

"Comandantul Flotei ruse a Mării Negre, amiralul Viktor Sokolov, a murit în urma atacului cu rachete asupra sediului Flotei, alături de alți 34 de ofițeri. Alți 105 oameni au fost răniți.

Clădirea nu mai poate fi repusă în funcțiune", a scris pe Gherașcenko pe X(Twitter), adăugând la final, ca sursă, Forțele Speciale Ucrainene.

Commander of the Russian Black Sea Fleet admiral Viktor Sokolov died in the missile strike on the Fleet's headquarters, along with 34 more officers. 105 more were wounded. The building is not suitable for restoration - Special Operations Forces of Ukraine. pic.twitter.com/2EQHl7WxJy