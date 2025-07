Rusia bombardează spitale și școli în Ucraina, după ce Trump a anunțat planul de înarmare a Kievului. Cel puțin 5 morți și 50 de răniți

Bombardamentele lansate de forțele Rusiei au ucis cel puțin cinci persoane și au rănit alte cel puțin 53, inclusiv patru copii, în diferite regiuni ale Ucrainei în ultimele 24 de ore, relatează Kyiv Independent, care citează autoritățile regionale.

Aceste noi evoluții vin după ce președintele SUA, Donald Trump, a dat Rusiei un termen de 50 de zile pentru a opri războiul din Ucraina și a anunțat un plan de înarmare a Kievului cu tehnică de luptă a SUA prin intermediul țărilor europene din NATO.

Astfel, în regiunea Sumî, 12 persoane au fost rănite în timpul atacurilor rusești asupra capitalei regionale, printre răniți aflându-se o fată de 14 ani.

❗ In the Dnipropetrovsk region, a 1,000-square-meter Ukrainian Armed Forces facility burned down after a strike by “Geran” drones.



In Mykolaiv, a large warehouse was destroyed by fire, and in Sumy, authorities reported a fire at an “infrastructure facility.” And although the… pic.twitter.com/bcbvXjb0pK