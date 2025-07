Un clip creat de AI cu Monica Anghel, folosit fără acordul ei pentru promovarea unor pastile periculoase pentru sănătate

Cei care fac publicitate falsă riscă să stea după gratii până la 5 ani. Sursa foto: Facebook /@Monica Anghel

Imaginea cântăreţei Monica Anghel a fost reprodusă cu ajutorul Inteligenţei Artificiale (AI) pentru a părea că promovează produse minune de înfrumuseţare. Totul, bineînţeles, fără acordul artistei de 54 de ani. O persoană a ajuns la spital în urma folosirii acestor suplimente, potrivit Antena 3 CNN. Cazul nu este unul singular, dar infractorii care fură imaginea vedetelor scapă de cele mai multe ori pentru că procedura de depistare a lor este una dificilă.

În vârstă de 54 de ani, Monica Anghel a reuşit să slăbească enorm cu ajutorul nutriţioniştilor şi a orelor petrecute în sala de sport, iar rezultatele sunt impresionante. Tocmai din acest motiv, imaginea ei a fost folosită de escroci pentru publicitate falsă.

"Anul trecut, peste 10.000 de persoane au fost victime ale înşelăciunilor comise în mediul online. Aceste fraude sunt diverse, cele mai comune presupun infectarea telefonului cu malware sau viruşi, cel mai adesea prin accesarea unui link, dar alte tipuri de fraude pot avea consecinţe mult mai grave. Tot mai des imaginea vedetelor este folosită fie pentru a promova diverse produse, fie pentru a face reclamă la investiţii fictive", a spus Ana Ciuvica, reporter Antena 3 CNN.

› Vezi galeria foto ‹

De mai bine de un an imaginea Monicăi Anghel este folosită, fără acordul ei, pentru reclame la diverse produse minune.

"Apăream eu, cu vocea puţin schimbată evident, dar buzele se mişcau ca şi când eu vorbeam", a declarat pentru Antena 3 CNN Monica Anghel.

Videoclipul pare real, însă, este realizat cu ajutorul Inteligenţei Artificiale.

"Şi eu am avut riduri groaznice, dar am găsit un produs care mi-a rezolvat problema în câteva săptamani. Reduce ridurile de pe frunte, pungile de sub ochi, şterge ridurile şi pielea flască şi ridată" sunt afirmaţiile care sunt făcute în clipul creat cu ajutorul AI.

În cadrul interviului oferit prin telefon pentru Antena 3 CNN, Monica Anghel a mai declarat: "Practic, mi-a fost furată imaginea, identitatea, vocea, absolut tot şi vezi, Doamne, eu aş promova nu ştiu ce prostii".

De cele mai multe ori, aceste produse nici nu sunt vândute în legal în România, iar oamenii care se lasă păcăliţi de reclame pot ajunge să aibă probleme grave de sănătate din cauza acestor suplimente minune.

"Exact da, asta mi s-a întâmplat cu o fostă colegă de-a mea de liceu pe care am întâlnit-o întâmplător şi mi-a spus lucrul acesta. Cu picăturile alea la care faci tu reclamă am ajuns la spital", a mai povestit cântăreaţa, care a împlinit luna trecută 54 de ani.

Acţiunile în justiţie împotriva acestor furturi de imagine sunt dificile pentru că, de multe ori, conturile sunt înregistrate în ţări din Asia sau Africa, iar depistarea administratorilor paginilor este greoaie.

"Folosirea acelei imagini reprezintă, de fapt, o încălcare a dreptului imaginii persoanei respective, dacă nu înşelaciune sau fals informatic, sau orice altă chestiune care poate să ţină de propagarea de informaţii neadevărate tip fake news", a declarat

Poliţiştii fac o serie de recomandări pentru a nu deveni victime ale escrocilor.

"Trebuie să verificăm, de preferat, din mai multe surse mesajul pe care îl primim pentru a ne asigură că, într-adevăr a fost emis de persoana, personalitatea respectiv", a explicat

În funcţie de modul de operare folosit de escroci, aceştia pot fi acuzaţi de diverse infracţiuni, pornind de la dezinformare până la înşelăciune, care se pedepseşte cu până la 5 ani de închisoare.