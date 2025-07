Dmitri Medvedev, despre "ultimatumul teatral" al lui Trump privind armistițiul cu Ucraina: Rusiei nu îi pasă

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a declarat marţi că Moscovei "nu-i pasă" de ceea ce politicianul rus a descris ca fiind "ultimatumul teatral" pe care preşedintele american Donald Trump i l-a dat Kremlinului cu o zi înainte în cazul în care nu acceptă un acord de pace cu Ucraina, informează Reuters, citată de Agerpres.



Trump a anunţat luni noi arme pentru Ucraina şi i-a ameninţat cu sancţiuni pe aceia care cumpără produse ruse până când Rusia nu acceptă un acord de pace, o schimbare majoră de politică provocată de frustrarea faţă de atacurile continue ale Rusiei asupra ţării vecine.



Ameninţarea cu sancţiuni a venit cu o perioadă de graţie de 50 de zile, aminteşte Reuters.



"Trump a dat Kremlinului un ultimatum teatral. Lumea a tremurat, aşteptându-se la consecinţe", a scris Medvedev pe platforma X.



"Europa beligerantă a fost dezamăgită. Rusiei nu i-a păsat", a adăugat Medvedev, care ocupă în prezent funcţia de vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei.

Trump issued a theatrical ultimatum to the Kremlin.

The world shuddered, expecting the consequences.

Belligerent Europe was disappointed.

Russia didn’t care.