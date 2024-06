Ucraina semnează un acord de securitate cu UE. Zelenski: Ne apropiem de obiectivul istoric de pace și prosperitate

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat joi în vizită la Bruxelles pentru a semna un acord de securitate cu Uniunea Europeană, a declarat că acest document reprezintă un pas important către „pace și prosperitate" pe continent.

Vizita liderului ucrainean în Belgia survine la câteva zile după începerea oficială a negocierilor pentru aderarea Ucrainei la UE, la mai bine de doi ani de la începutul invaziei ruse.

„Vom semna trei acorduri de securitate, dintre care unul cu întreaga UE", a anunţat Zelenski pe contul său de pe reţeaua socială X, afirmând că el va avea întrevederi cu lideri ai UE şi ai statelor membre.

„Pentru prima dată, acest acord va consacra angajamentul tuturor celor 27 de state membre de a furniza Ucrainei un sprijin important, independent de orice schimbare instituţională internă", a spus Zelenski.

In the past few days, Ukraine has started actual negotiations on EU membership. Today, I am in Brussels to attend a meeting of the European Council and to thank all European leaders for their unity and for affirming the irreversibility of our European course.



I will meet with…