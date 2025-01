Un bărbat a fost arestat după ce a încercat să se urce într-un avion cu un craniu de crocodil în bagaje

Un bărbat a fost arestat la Aeroportul Internațional Indira Gandhi din New Delhi după ce a fost prins încercând să transporte craniul unui crocodil mic în bagajul său. Incidentul, care a avut loc pe 6 ianuarie 2025, atrage atenția asupra traficului ilegal cu faună sălbatică, bărbatul fiind acuzat de încălcarea legii privind protecția animalelor și exportul ilegal de specii protejate, transmite publicaţia People.

Aeroportul din Delhi a declarat într-un comunicat pe platforma X că bărbatul în vârstă de 32 de ani a fost „interceptat” la un control de securitate la Aeroportul Internațional Indira Gandhi (DEL) înainte de zborul său din New Delhi către Canada, pe 6 ianuarie.

Autoritățile au descoperit inițial că bărbatul, căruia nu i-a fost divulgată identitatea, transporta „un craniu cu dinți ascuțiți... învelit într-o țesătură de culoare crem.” Acestea au precizat că arăta „ca maxilarul unui crocodil mic” și cântărea aproape 1 kilogram.

Craniul a fost ulterior preluat pentru o examinare de către Departamentul de Păduri și Viață Sălbatică (GNCTD), care a confirmat că era, într-adevăr, al unui crocodil mic – un animal protejat conform Legii pentru Protecția Vieții Sălbatice din 1972 (WLPA).

Organizația a ajuns la această concluzie pe baza „texturii craniului, pattern-ului dinților, palatului osos bine dezvoltat” și a formei „nărilor”. Bărbatul a fost ulterior arestat pentru deținere ilegală, încercare de a exporta un „articol protejat al faunei sălbatice” și pentru încălcarea Legii Vamale din 1962, care interzice declararea incorectă, exportul ilegal și contrabanda cu astfel de articole, a transmis Aeroportul din Delhi.

