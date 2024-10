„Un dihor perfid”. Premierul slovac Robert Fico stârneşte furie după ce a apărut la emisiunea propagandistei ruse Olga Skabeyeva

Fostul lider slovac, Igor Matovič, nu s-a ferit de cuvinte atunci când a criticat apariția de miercuri a actualului prim-ministru al țării, Robert Fico, la postul tv de stat din Rusia, Rossiya 1. „Ce dihor oribil și perfid”, a scris pe Facebook Matovič, care a fost premier între 2020 și 2021.

Potrivit Politico, liderul slovac pro-rus a fost intervievat la „60 de minute”, un talk-show politic găzduit de propagandista șefă a Rusiei, Olga Skabeyeva, cunoscută drept „păpușa de fier a lui Putin”, care critică vehement opoziția din Rusia și Occidentul.

S-a făcut remarcată în toată lumea după ce a spus că masacrul din Bucha, Ucraina, a fost, de fapt, o „înșelătorie” organizată de Occident, pentru a crea „o versiune falsă a Srebrenicăi”, o referire la un capitol infam din dezintegrarea Iugoslaviei din anii 1990 în care trupele sârbe au masacrat 8.000 de bărbați și băieți musulmani.

În interviul de la Rossiya 1, Fico a acuzat Occidentul că „prelungește războiul” prin sprijinirea Ucrainei, a descris sancțiunile occidentale împotriva Rusiei ca fiind ineficiente și a spus că este gata să negocieze cu președintele rus Vladimir Putin.

„Uniunea Europeană le spune ucrainenilor: „Iată armele voastre, aici sunt banii voștri, luptați, dar nu ne deranjați, nu mai vrem să avem nimic de-a face cu acest război”, a spus Fico.

Liderul slovac a mai spus că ar dori să viziteze Moscova anul viitor, pe 9 mai, când se vor sărbători 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Apariția preînregistrată a lui Fico pe canalul de propagandă a stârnit indignare în rândul politicienilor din opoziția slovacă, eurodeputaților și oficialilor ucraineni.

„Prim-ministrul slovac Fico a acordat un interviu propagandistei ruse Olga Skabeyeva. Permiteți-mi să vă reamintesc că aceasta a cerut ocuparea Ucrainei, uciderea ucrainenilor și a incitat la ură împotriva Ucrainei. Fico se poate muta la Moscova dacă iubește atât de mult Rusia”, a declarat deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko într-o postare pe X.

