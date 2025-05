28 de orașe americane se scufundă, inclusiv New York și Chicago, arată măsurători din satelit

28 dintre cele mai populate orașe americane – inclusiv New York, Chicago, Dallas și Denver – se scufundă cu până la 10 milimetri pe an. FOTO: Getty Images

28 dintre cele mai populate orașe americane – inclusiv New York, Chicago, Dallas și Denver – se scufundă cu până la 10 milimetri pe an, arată un nou studiu bazat pe măsurători radar din satelit, scrie Space.

În fiecare dintre cele 28 de orașe analizate, cel puțin 20% din suprafață se află în proces de scufundare sau tasare; în 25 dintre ele, proporția terenului care se scufundă depășește 65%.

Cercetătorii de la Virginia Polytechnic Institute and State University au întocmit hărți de înaltă rezoluție ale zonelor cu alunecări descendente ale terenului, care arată că rata de scufundare e de 2–10 mm (0,08–0,4 in) pe an.

Orașele din Texas înregistrează cele mai mari ritmuri de alunecare, în top fiind Houston. Aproximativ 40% din oraș coboară cu mai mult de 5 mm (0,2 in) pe an, iar 12% cu până la 10 mm (0,4 in) anual. „Chiar și mișcările descendente minore ale terenului pot afecta grav integritatea clădirilor, drumurilor, podurilor și căilor ferate în timp”, explică Leonard Ohenhen, fost doctorand la Virginia Tech și coordonator al studiului.

Deși scufundarea terenului poate fi un proces natural geologic în multe părți ale lumii, echipa de la Virginia Tech a constatat că 80% din cazurile urbane din SUA sunt cauzate de extracția apei subterane pentru consum uman. Pe măsură ce orașele se extind, fenomenul riscă să se intensifice, sporind pericolul de inundații, chiar și în localitățile aflate în interiorul continentului, și generând tasări neuniforme care destabilizează structurile și rețelele de utilități.

„Riscul latent înseamnă că infrastructura poate fi compromisă în tăcere, cu semne de degradare vizibile abia când acestea devin severe sau chiar catastrofale”, avertizează Manoochehr Shirzaei, profesor asociat la Earth Observation and Innovation Lab al Virginia Tech.

Încetinirea subsidenței urbane nu este complet realizabilă, însă cercetătorii recomandă măsuri de monitorizare îmbunătățită, politici revizuite de gestionare a apei subterane și planuri de creștere a rezilienței infrastructurii.

Studiul a fost publicat pe 8 mai în revista Nature Cities.