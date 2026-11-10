Un militar american de rang înalt a fost arestat de forțele britanice antitero. E acuzat de spionaj în favoarea Rusiei

1 minut de citit Publicat la 21:25 10 Noi 2026 Modificat la 21:25 10 Noi 2026

Un militar de rang înalt din armata Statelor Unite a fost arestat de poliția antiteroristă a Regatului Unit, relatează BBC. Bărbatul în vârstă de 41 de ani a fost arestat marți, în apropiere de Gloucester, fiind suspectat de încălcarea legii privind securitatea națională, a anunțat Poliția Metropolitană din Londra. Potrivit poliției, militarul e acuzat de legături cu Rusia. FBI a precizat că arestarea vizează suspiciuni de spionaj.

În cadrul anchetei, polițiștii fac percheziții în două imobile din comitatul Gloucestershire. Poliția antitero britanică lucrează în strânsă colaborare cu armata americană și FBI.

„Această arestare importantă vizează acuzații de spionaj, o chestiune extrem de îngrijorătoare pentru Statele Unite și aliații noștri”, a declarat directorul FBI, Kash Patel.

Vicki Evans, comisar adjunct în cadrul poliției antitero, a descris arestarea drept „semnificativă”. „Acuzațiile sunt grave, iar ancheta noastră este în plină desfășurare”, a declarat ea.

Generalul de brigadă Sean Stinchon, comandantul Comandamentului de Contraspionaj al Armatei SUA, a declarat:

„Presupusele fapte ale unui militar de rang înalt, căruia i-au fost încredințate informații delicate, ne amintesc cât se poate de clar că amenințările din interior sunt reale și persistente.

Îi îndemn pe toți cei care cred că au fost martori la ceva suspect să raporteze acest lucru biroului local de contraspionaj”.

Posibile legături cu Rusia

Militarul este cercetat pentru posibile încălcări ale articolului 1 din lege, referitor la obținerea sau divulgarea de informații protejate, și ale articolului 3, privind sprijinirea unui serviciu străin de informații. Autoritățile au precizat că țara vizată de acuzații este Rusia.

Bărbatul se află în continuare în custodia poliției, la o secție din Londra. Ancheta este condusă de polițiștii antitero din Londra, iar cercetările continuă.