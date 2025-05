Un nou blackout în Spania: Liniile telefonice și internetul au picat în mai multe regiuni ale țării

Liniile de telefonie fixă și internet au rămas fără curent în Spania. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un incident în rețeaua Telefónica a lăsat marți fără curent o parte din liniile de telefonie fixă și internet din Spania, afectând, de asemenea, serviciile de urgență 112 din mai multe comunități autonome precum Aragon, Andaluzia, Extremadura, Navarra, Țara Bascilor și Comunitatea Valenciană, printre altele, transmit RaiNews și ElPais.

Problemele au fost cauzate de „lucrări de modernizare a rețelei care au afectat servicii punctuale în unele companii”. Vicepremierul Spaniei a declarat că „nu există indicii” privind un atac al hackerilor.

La ora 10:30 (n.r. ora locală), comunicațiile au fost complet restabilite pentru serviciile de urgență, potrivit Telefónica și, două ore mai târziu, în jurul orei 12:30, problema generală a fost considerată rezolvată.

„În această dimineață am avut un incident care a afectat serviciile de comunicații fixe ale unor companii și servicii publice. Încă de la început am lucrat pentru a restabili aceste servicii, care au fost acum complet recuperate. Am activat comitetul de gestionare a incidentelor, am izolat nodurile afectate și am detașat personal pe teren pentru a rezolva cazurile specifice generate de acest incident, care acum a fost rezolvat”, a explicat un purtător de cuvânt al companiei.

Este posibil ca incidentul să fi fost legat de o defecțiune a rețelei MPLS (data switching network) a Telefónica, care este furnizorul de servicii pentru linia 112 și pentru alte numere de telefon cu trei cifre care, de asemenea, au întâmpinat probleme.

În această dimineață, Telefónica trebuia să intervină la ora 03.00, iar de la acea oră au început să se simtă unele probleme în apelurile de ieșire, fără a afecta însă apelurile abonaților rezidențiali, care au fost afectați doar la primele ore ale dimineții, potrivit Ministerului Andaluz al Președinției.

Defecțiunea a fost rezolvată treptat și, cu puțin timp înainte de ora zece dimineața, serviciul de urgență fusese deja restabilit în mai multe comunități afectate, inclusiv Valencia, Andaluzia și Navarra.

Potrivit site-ului Downdetector, care semnalează probleme în serviciul companiilor, incidentele au început puțin după ora 2.00 în această dimineață și au afectat în special serviciul de internet fix, 72%, în timp ce alte 18% din rapoartele primite au reflectat lipsa semnalului, iar 10% „blackout total”.

Ministerul pentru Transformare Digitală și Administrație Publică a indicat că „monitorizează situația, solicitând informații precise și previziuni temporare ale soluției”, potrivit unui purtător de cuvânt.