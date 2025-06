Rusia continuă să comită crime de război pe bandă rulantă în Ucraina. O rachetă balistică rusească a lovit un tren plin de civili care circula pe ruta Odesa-Dnipro. Explozia s-a produs în apropierea oraşului Dnipro. Mai mulți pasageri au fost răniți iar pagubele sunt semnificative. Atacul de dimineață a declanșat un incendiu de amploare și a distrus un cămin, o sală de sport și o clădire administrativă din oraș.

Explozia a avariat mai multe vagoane și a provocat panică printre pasageri. Echipele de salvare și echipajele de ambulanță au ajuns rapid la fața locului, evacuând răniții și acordând asistență medicală. Numărul exact al victimelor este încă în curs de stabilire.

Bombardamentele pe care armata rusă le-a executat astăzi asupra orașului ucrainean Dnipro au făcut cel puțin șapte morți și aproximativ 70 de răniți, potrivit autorităților regionale. Atacul este o nouă dovadă că Rusia își continuă loviturile în Ucraina, negocierile între cele două țări aflându-se într-un punct mort.

#NAFO ruzzia launched a missile strike on a passenger train traveling from Odesa to Zaporizhzhia, passing through Dnipro.

There are dead and injured in Dnipro ?

An administrative building, a dormitory, and a gymnasium were damaged.

How much more blood has to be spilled?

