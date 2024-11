Un tractor Lamborghini pentru Ramzan Kadîrov. Aliatul lui Putin s-a filmat lângă utilaj, dar a promis să nu-l trimită la război

Liderul cecen Ramzan Kadîrov, cunoscut mai degrabă pentru excentricități decât pentru fapte de luptă în războiul din Ucraina, a recidivat cu un clip care arată că a trecut relativ ușor peste experiența neplăcută cu camioneta Tesla, pe care a pretins că i-ar fi trimis-o Elon Musk.

De astă dată, Kadîrov a susținut că directorul executiv al Lamborghini, Stephan Winkelmann, i-a oferit un tractor.

Într-un clip distribuit online, liderul cecen inspectează utilajul, parcat în curtea reședinței sale.

Ramzan Kadyrov published a video of himself inspecting a Lamborghini tractor. He claims it is a "gift" from Lamborghini CEO Stephan Winkelmann.



Earlier, Kadyrov had already boasted of another "gift" from Elon Musk, but the latter not only denied his claims but also remotely… https://t.co/58Gk2ZtPg9 pic.twitter.com/I00tbWjHmn