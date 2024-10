Val de critici după ce Elon Musk a anunţat o schimbare pe platforma X

Elon Musk a stârnit un val de critici după ce a anunțat o modificare controversată pe platforma X, care permite utilizatorilor să vadă postările conturilor blocate, deși nu pot interacționa cu ele. Mulți consideră că această schimbare afectează confidențialitatea, scrie The Jerusalem Post.

Elon Musk, proprietarul X ( n.r fostul Twitter), a anunțat o actualizare controversată pe platforma X, care va permite utilizatorilor să vadă postările altor conturi, chiar dacă sunt blocate. Anunțul oficial, publicat miercuri pe contul de „Engineering on X", spune:

„În curând, vom lansa o schimbare a modului în care funcționează blocarea. Dacă postările tale sunt publice, conturile blocate le vor putea vedea, dar nu vor putea interacționa (aprecia, comenta, reposta etc.).”

Today, block can be used by users to share and hide harmful or private information about those they’ve blocked. Users will be able to see if such behavior occurs with this update, allowing for greater transparency.