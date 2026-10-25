Val de proteste în Europa, din Albania și până în Portugalia. Mii de persoane arestate în Franța, Italia și Spania

3 minute de citit Publicat la 13:24 25 Oct 2026 Modificat la 13:25 25 Oct 2026

Imagine din Paris, în timpul protestelor de săptămâna trecută. Mii de persoane au fost arestate până acum, după revoltele din Franța. Foto: Getty Images

O serie de proteste au avut loc în orașe de pe tot cuprinsul Europei, de la Milano, până la Paris și Madrid, și de la Lisabona, până la Tiran. Oamenii au ieșit în stradă pentru a se revolta împotriva corupției și scăderii nivelului de trai, pentru a cere pensii mai mari, sau scăderea prețurilor la locuințe, care devin tot mai dificil de achiziționat. Revolta oamenilor a dus inclusiv la confruntări violente cu forțele de ordine, în special la Paris ori Nisa. Mii de persoane au fost arestate în acest weekend, în Franța, Italia, Albania sau Spania, informează Euronews.

În total, în jur de 2.400 de persoane au fost arestate la protestele din ultima săptămnână, din Franța. De asemenea, aproape 1.000 de membri au forțelor de securitate și 100 de protestatari sau localnici au fost răniți, doar în Paris, notează Euronews.

1.000 de persoane arestate în Franța, în acest weekend

În ciuda precauțiilor, interdicțiilor și supravegherii stricte, protestele au dus la ciocniri violente în mai multe orașe din Franța - aproximativ 2.400 de persoane au fost arestate, în timp ce aproape 1.000 de membri ai forțelor de securitate au fost răniți, la fel și 100 de protestatari și locuitori, doar în Paris.

Doar în urma demonstrațiilor și protestelor de sâmbătă, aproape 1.000 de persoane au fost arestate în Franța. Deși majoritatea demonstrațiilor au fost pașnice, au avut loc confruntări între demonstranți și poliție în Paris, Marsilia, Lyon, Bordeaux, Toulouse și Rennes.

De asemenea, 3.000 de afaceri și magazine au fost afectate, avariate sau jefuite, în special mari spații comerciale, precum Galeriile Lafayette, magazine de lux sau de telefoane mobile.

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În Albania, mii de oameni s-au adunat sâmbătă în capitala Tirana, în cadrul unui nou protest la adresa guvernului. Poliția a folosit gaze lacrimogene. Zeci de demonstranți au fost reținuți.

În total, autoritățile de la Tirana au spus că au fost peste 300 de protestatari și polițiști au fost răniți.

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Mişcarea de protest, care durează de peste 130 de zile, a căpătat un nou impuls la jumătatea lunii octombrie, odată cu implicarea elevilor şi studenţilor. Manifestaţiile au fost paşnice timp de mai multe luni, însă în ultimele zile au izbucnit violenţe.

Italia: Guvernul a scos armata în stradă

Ciocniri între protestatari și forțele de ordine au avut loc și în mai multe orașe din Italia. Mii de oameni au ieșit pe străzi în Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna și Florența.

Poliția italiană a anunțat că 9 persoane au fost arestate și alte 371 reținute, în timpul protestelor de sâmbătă, din care 110 erau minori.

Protestele din Italia au fost declanșate din cauza creșterii costurilor vieții, a cheltuielilor militare și a politicilor guvernamentale. Măsurile de securitate au fost întărite în urma unor incidente violente în Milano, de weekendul trecut.

De asemena, autoritățile italiene au decis să scoată armata pe străzi, desfășurând sute de militari pentru sporirea securității.

Nemulțumiri și în Portugalia, legate de salarii și prețul la case

În Portugalia, sindicatele și organizațiile care militează pentru dreptul la locuință au cerut salarii mai mari, pensii mai bune, servicii publice îmbunătățite și măsuri pentru ca locuințele să devină mai accesibile.

Protestatarii au atras atenția asupra chiriilor în creștere, costurilor tot mai mari ale creditelor ipotecare și cheltuielilor zilnice care apasă tot mai mult asupra bugetelor familiilor.

Spaniolii au cerut protejarea pensiilor

Demonstrații de protest au avut loc și în Spania, în Madrid sau Barcelona.

Zeci de mii de persoane au protestat, sâmbătă, în centrul Madridului, pentru apărarea pensiilor publice, înaintea alegerilor legislative anticipate din 29 noiembrie.

Astfel, aproximativ 25.000 de persoane au participat la manifestaţia din capitala spaniolă, conform datelor comunicate de prefectura Madridului. Protestatarii au cerut protejarea sistemului public de pensii şi a serviciilor public.

În Barcelona, 128 de demonstrați au fost arestați. Un sfet dintre aceștia erau, de asemenea, minori. Totodată, 15 polițiști au fost răniți.