Valeri Gherasimov s-a dus să viziteze trupele din Donețk. Șeful Statului Major al armatei ruse e vizat de un mandat de arestare al CPI

Șeful Statului Major al armatei Rusiei, generalul Valeri Gherasimov, a inspectat marți trupele grupării militare Ţentr (Centru), care luptă în regiunea Doneţk din estul Ucrainei, transmite Agerpres, care citează EFE.

Potrivit unei postări pe Telegram a Ministerului rus al Apărării, Gherasimov a ascultat rapoartele comandanților care, de mai multe săptămâni, anunță noi câștiguri pe teren și care luptă în prezent în sectoarele Krasnoarmeisk și Aleksandro-Kalinovo.



Șeful Statului Major "a sintetizat rapoartele şi a trasat misiuni viitoare", conform instituției citate, care a difuzat o înregistrare video a vizitei lui Gherasimov. În înregistrare, acesta apare în uniformă de campanie, inspectând vehicule blindate şi ascultând rapoartele militarilor.

El a decorat mai mulți soldați şi ofițeri care s-au remarcat în lupte.

