Ranga și loviturile de picior, metode-forte prin care au fost "distruse" vehicule americane abandonate în Afganistan

Pentru că loviturile de picior nu par să fie foarte eficiente, operațiunea de distrugere a interiorului vehiculului continuă cu ranga.

Clipul se mută în exterior, unde o persoană în echipament militar, cu cască și echipament de vizare, sparge geamul lateral din spate al unui jeep.

Acest scurt material video a fost intens distribuit pe rețelele sociale și preluat inclusiv pe conturile de Twitter ale unor organizații mass-media cu explicația "soldați americani distrugând vehicule militare înainte de plecare".

Plecarea se referă, evident, la retragerea din Afganistan.

Imaginile nu sunt datate și nici locația nu este precizată.

Video shows American soldiers destroying military vehicles before leaving #Afghanistan.



The #US military had said it made sure some of its weapons and equipment wouldn’t fall into Taliban hands. pic.twitter.com/ds4xYQK61E