Talibanii, paradă la Kandahar cu armele și mașinile aduse de SUA în Afganistan. Cine îi ajută să redeschidă aeroportul din Kabul

În Kandahar, căminul spiritual al militanților, dar și în alte orașe, bărbați în șalvari, cu turbane, arme automate și steaguri albe cu Shahada - declarația de credință - scrisă cu negru au defilat în coloană alături de zeci de vehicule americane echipate să reziste minelor, notează CNN.

Tehnica de luptă este, cel mai probabil, capturată de la soldații afgani dezertori în cele 10 zile ale ofensivei-fulger, finalizată în 15 august cu ocuparea capitalei Kabul.

În materialele video postate pe rețelele sociale, vehiculele sunt "ca noi", notează CNN, adăugând că parada din Kandahar a beneficiat și de prezența celebrului elicopter Black Hawk, care a contribuit din plin, cu ajutorul unor congresmani americani, la răspândirea unui fake news.

La Kabul, sărbătoarea plecării americanilor a lăsat loc unor preocupări mai stringente.

Talibanii vor să mențină operațional aeroportul internațional Hamid Karzai dar nu dispun de oamenii și de tehnica necesară.

AFP relatează că o echipă tehnică din Qatar a aterizat, miercuri, la Kabul pentru a discuta reluarea operațiunilor aeroportuare.

Potrivit sursei citate, încă nu s-a ajuns la un acord de furnizare a asistenței tehnice, iar discuțiile au fost inițiate la cererea talibanilor.

Reluarea zborurilor la Kabul ar urma să permită sosirea eventualelor ajutoare umanitare dar și reînceperea evacuărilor, cu ajutorul curselor civile, menționează sursa citată de AFP.

Watch: A Qatari aircraft lands in #Kabul carrying a technical team to discuss the resumption of airport operations after the Taliban takeover of #Afghanistan, according to a source with knowledge of the matter.https://t.co/xlgRxMM8m0 pic.twitter.com/KJRDORsyxV