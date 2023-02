Vladimir Putin, discurs după un an de război cu Ucraina: "Urmează schimbări extraordinare în întreaga lume"

Vladimir Putin a susţinut astăzi cel mai important discurs de la atacul pe care l-a dezlănţuit asupra Ucrainei, în urmă cu aproape un an.

Sursa foto: Profimedia Images

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a adresat naţiunii, Adunării federale și Camerelor reunite ale Parlamentului rus, în Palatul Congreselor, din apropierea Pieţei Roşii şi a fost difuzat pe toate posturile publice de televiziune din ţară.

Cele mai importante declaraţii ale lui Vladimir Putin:

Ne aşteaptă schimbări extraordinare în întreaga lume

SUA şi NATO au accelerat amplasarea unor laboratoare secrete biologice la frontierele noastre

În februarie 2022 am primit informaţii că se pregăteşte un atac în Donbas cu artilerie, tancuri şi avioane

În Ucraina au început să implementeze un proiect anti-Rusia

Occidentul se va folosi de oricine, chiar şi de diavolul însuşi

Ucraina a încercat să creeze o divizie Edelweiss pe care a încercat să o creeze Hitler

"În discursul de astăzi, vom aborda situaţia complexă din Rusia. Voi discuta despre vremuri grele pentru ţara noastră pentru că ne aşteaptă nişte schimbări extraordinare în întreaga lume, nişte evenimente istorice care vor determina viitorul ţării şi al poporului nostru. Fiecare dintre noi este responsabil pentru ceea ce se întâmplă.

În spatele nostru, s-a pregătit un scenariu complet diferit pentru că ceea ce s-a întâmplat în Donbas a devenit de fapt o bază pentru o mare minciună. Pur şi simplu, ei au câştigat timp închinzând ochii la sinuciderea politică, la represiunile şi violenţa asupra celor care locuiau în acele zone din Donbas.

Sigură că ei nu au pierdut timpul şi şi-au trimis batalioanele acolo, au trimis arme acolo. Vreau să subliniez în mod special că înainte de începerea operaţiunii speciale au avut loc discuţii între Kiev şi Vest în ceea ce priveşte livrăile de arme, arme grele şi avioane. Ne amintim că regimul de la Kiev a insistat să obţină arma nucleară. Despre asta s-a discutat public.

SUA şi NATO au accelerat amplasarea laboratoarelor secrete biologice la frontierele noastre pentru a pregăti teatrul viitorului război şi sigur că regimul de la Kiev s-a pregătit pentru un mare război, iar astăzi se recunoaşte în mod public.

Sigur că n-au nicio jenă să invoce un spectacol diplomatic în ceea ce priveşte acordurile de la Minsk, au uitat de timpurile în care sângele a curs în Donbas şi vreau să vă spun că Rusia a încercat să rezolve aceste probleme în mod paşnic. Este o metodă de a încerca să ne înşele, vorbesc despre cei din Vest, aşa cum au făcut încercând să distrugă Irak, Libia, Iugoslavia. Noţiunile de ordine, de încredere, de cinste, nu sunt pentru ei. Nu mai vorbim de dictatură, de hegemonie, de colonialism şi s-au obişnuit să scuipe pe întreaga lume şi au o atitudine de acest tip faţă de propriile ţări încercând să îi înşele cu respectarea rezoluţiilor ONU în ceea ce priveşte securitatea din Donbas. Au devenit doar o minciună lipsită de principii şi noi ne apărăm, nu doar interesele, ci şi poziţia noastră referitoare la faptul că lumea actuală nu trebuie împărţită în lumea civilizată şi toate celelalte.

Trebuie, este nevoie, de un parteneriat cinstit care să excludă agresiunea şi agresivitatea. Suntem deschişi pentru un dialog sincer cu Vestul şi insistăm pe faptul că Europa şi întreaga lume au nevoie de un sistem de apărare şi mult timp am analizat împreună această idee şi am lucrat pentru a implementa, însă răspunsul primit a fost unul ipocrit.

În ceea ce priveşte acţiunile concrete, extinderea NATO spre frontierele noastre, crearea unor sisteme anti-rachetă în Europa şi Asia, aşa-zisa umbrelă de apărare reprezintă, de fapt, o escaladare a contingentului militar la frontiera cu Rusia. Şi vreau să subliniez următorul lucru, că nicio ţară din lume nu are un astfel de număr de arme desfăşurate în străinătate precum SUA. Sute de astfel de sisteme în întreaga lume şi e suficient să te uiţi pe hartă pentru a vedea aceste lucruri.

Este de văzut cum au ieşit din acordurile fundamentale mondial în mod unilateral, au reziliat aceste acorduri pe care le-au încheiat cu întreaga lume. Nu numai că au făcut asta, dar în decembrie 2021 am primit un acord de contracte privind garanţia de securitate, dar în toate poziţiile cheie pentru noi am primit un refuz direct şi am înţeles că au planuri agresive împotriva noastră şi nu se pregătesc să rezolve pe cale paşnică. Informaţiile primite nu ne-au dat de ales, am înţeles că în februarie 2022 se pregăteşte o acţune de pedepsire în Donbas cu artilerie, cu tancuri, cu avioane.

Ne amintim foarte bine imaginea atunci când am analizat loviturile din Doneţk, nu numai acolo, ci şi în alte oraşe. În 2015 au încercat, din nou, aceleaşi lucruri. Au continuat atacurile aeriene asupra civilizaţiei. Tot ceea ce s-a adoptat în Consiliul de Securitate, s-a văzut că nu au fost implementate. Ei înşişi au creat acest război, iar noi folosim forţele pentru a opri această evoluţie a lucrurilor din partea celor din Vest.

Cei care au plănuit atacuri în Doneţk, Luhansk, Donbas, înţeleg foarte clar că următorul obiectiv reprezintă lovituri asupra Crimeei şi noi înţelegem acest lucru. Ce se întâmplă acum la Kiev vorbeşte despre această escaladare şi noi ştim bine aceste lucruri. Noi ne protejăm ţara şi pe oameni. Au cheltuit peste 150 de miliarde pentru a înarma regimul de la Kiev. Conform datelor Organizaţiei Internaţionale de Colaborare, cele mai sărace ţări din lume, circa 6 miliarde de dolari, au cheltuit pentru război.

Foarte multe fonduri s-au cheltuit pentru război şi foarte puţine pentru cele mai sărace ţări ale lumii. Deci, vedeţi, de fapt, despre ce este vorba, ce îi interesează pe ei, nu este vorba despre ecologie, despre sărăcia oamenilor, ci despre război. Fluxul de fonduri alocat războiului nu se reduce. Nu demult, la conferinţa de la Munchen, am auzit foarte multe învinuiri la adresa Rusiei, acest lucru s-a făcut pentru ca toţi să uite ce a făcut Vestul în ultimii zece ani. Pur şi simplu, au eliberat spiritele din sticlă şi au aruncat în haos regiuni întregi.

Vreau să atrag atenţia asupra faptului că americanii ne-au dat cifrele pe care le folosim şi le avem. Au fost ucişi peste 900.000 de oameni şi foarte mulţi au devenit refugiaţi de război în urma acţiunilor pe care le-au făcut în întreaga lume. Se creează imaginea, din partea lor, că nu s-a întâmplat nimic. Vreau să vă spun că nimeni nu uită ce s-a întâmplat cu adevărat pentru că sunt adevărate tragedii umane. Este vorba de miliarde de dolari pe care le-au cheltuit pentru asta şi se acoperă cu cuvinte precum democraţie şi libertate pentru a crea valorile neo-liberale.

De fapt, creează o imagine a duşmanului pentru a atrage atenţia oamenilor de la scandalurile de corupţie şi de la furturile care au loc acolo. Vedem aceste lucruri, distragerea atenţie de la problemele economice şi sociale mondiale. În timpurile pe care le trăim, în Ucraina, au început să implementeze un proiect anti-Rusia, care nu este nou, cei care ştiu ceva istorie cunosct foarte bine acest proiect care are rădăcini în secolul XIX-lea în Imperiul Austro-Ungar, în Polonia şi alte ţări, cu un singur scop de a lua aceste teritorii istorice care se numesc astăzi Ucraina din componenţa ţării noastre. Despre asta e vorba, nu e nimic nou, totul se repetă.

Şi asta încearcă să facă în acest moment, să implementeze acest proiect care îşi are rădăcinile în secolul XIX şi să facă aceste lucruri ca şi cum ar trebui făcute, cheltuind foarte mulţi bani pentru acest lucru, creând acele brigade ale forţelor armate ale Ucrainei, încercând să creeze acea divizie Edelweiss pe care a încercat să o creeze Hitler şi să o folosească în diverse operaţiuni de pedepsire din Iugoslavia, Italia şi Grecia. Sigur că sunt foarte multe în istoria SS-ului astfel de unităţi care au fost folosite în al Doilea Război Mondial, în Germania nazistă. Neo-naziştii ascund că sunt urmaşii cui sunt şi aşa se şi consideră. Curios este faptul că din Vest nimeni nu observă acest lucru din cei care sunt la putere", a declarat Vladimir Putin.

Este primul discurs al lui Putin în faţa Adunării Federale din ultimii aproape doi ani. "Oaspeții străini nu au fost invitați", a declarat Dmitri Peskov, secretarul de presă al președintelui Federației Ruse.

Vladimir Putin a vorbit în acest discurs despre situaţia actuală din Rusia, şi anume despre ofensiva rusă în Ucraina, dar şi despre situaţia economică a țării sale.

De asemenea, el a prezentat analiza sa asupra situației internaționale și a expus viziunea sa asupra dezvoltării Rusiei după ce Occidentul i-a impus sancțiuni radicale.

Citește și: Joe Biden ar putea anunţa acordul SUA pentru livrarea de avioane F-16 în Ucraina

Putin i-a invitat la eveniment pe participanții la operațiunea militară din Ucraina. Discursul vine la fix un an de la momentul în care Kremlinul a recunoscut oficial independenţa aşa-ziselor republici populare Doneţk şi Luhansk. Acestea au reprezentat pretextul lui Putin pentru declanşarea invaziei în Ucraina.

Declaraţiile au loc cu trei zile înainte de împlinirea unui an de la declanşarea invaziei ruse împotriva Ucrainei. Potrivit analiştilor militari, ruşii au pe câmpul de luptă aproximativ 300.000 de soldaţi, cu 100.000 mai mulţi decât in februarie 2022.

Iar mâine, pe stadionul Luj-niki din Moscova, este programat un miting-concert cu posibila participare a lui Vladimir Putin. Evenimentul va fi un fel de "continuare" a mesajului șefului Kremilnului către Adunarea Federală.

Rubla s-a depreciat înainte de discursul lui Vladimir Putin

Rubla s-a depreciat marți, în pofida cererii crescute pentru această monedă înainte de plata impozitelor de la sfârșitul lunii, în timp ce președintele Vladimir Putin se pregătește să informeze elita politică și militară a Rusiei cu privire la conflictul din Ucraina, scrie Reuters.

La ora 0732 GMT, rubla era cu 0,7% mai slabă față de dolar, la 75,05, apropiindu-se de minimul de aproape 10 luni de 75,30 atins vineri.

Moneda rusă pierduse 0,5% până la 80,04 față de euro și era în scădere cu 0,2% față de yuan, la 10,89.

Rubla este de obicei mai solicitată înainte de plata taxelor de sfârșit de lună, pe 28 februarie, când exportatorii își convertesc de obicei veniturile în valută.

"Slăbirea din prima jumătate a lunii februarie este în mare măsură legată de pesimismul legat de așteptarea unor noi sancțiuni", a declarat Andrei Kochetkov, analist principal la Otkritie Research.

Cu toate acestea, prețurile petrolului rămân ridicate, iar rubla ar trebui să fie susținută de exportatori în ultima treime a lunii februarie, a adăugat Kochetkov.

Membrii UE urmează să aprobe săptămâna aceasta cel de-al zecelea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Țițeiul Brent, o referință globală pentru principalul export al Rusiei, a scăzut cu 0,8%, la 83,4 dolari pe baril, în timp ce indicii bursieri ai țării au fost mixte.

Indicele RTS denominat în dolari (.IRTS) a scăzut cu 0,1%, la 920,4 puncte. Indicele rusesc MOEX, bazat pe ruble, a crescut cu 0,4%, la 2.192,9 puncte.

Datele publicate luni au sugerat că economia Rusiei s-a contractat cu 2,1% în 2022, o scădere mult mai mică decât se estima inițial.