1 minut de citit Publicat la 14:55 10 Noi 2026 Modificat la 14:55 10 Noi 2026

Zbor neobișnuit deasupra Balcanilor. O dronă Phoenix a survolat mai multe țări în drum spre Marea Neagră, într-o misiune rară. FOTO: Getty Images

O dronă de recunoaștere NATO de tip RQ - 4D Phoenix a survolat Bulgaria în drum spre Marea Neagră, unde a desfășurat o misiune de supraveghere, potrivit site-ului de monitorizare a aviației militare Itamilradar, care a remarcat traseul neobișnuit al aeronavei peste Balcani, scrie Novinite.

Drona, cu numărul de înmatriculare MM-AV-SA0015 și indicativul de apel MAGMA10, a decolat de la Baza Aeriană Sigonella, din Sicilia. Aceasta a traversat Marea Mediterană centrală, apoi s-a îndreptat spre Balcani, survolând pe rând Albania, Macedonia de Nord și Bulgaria.

Potrivit Itamilradar, aeronava și-a schimbat de mai multe ori direcția deasupra Albaniei. Site-ul sugerează că manevrele ar fi putut fi legate de o întârziere în obținerea permisiunii de a intra în spațiul aerian al Macedoniei de Nord, însă această explicație nu a fost confirmată oficial. Ipoteza se bazează exclusiv pe date publice de monitorizare a zborurilor.

După ce a traversat spațiul aerian bulgar, drona și-a continuat zborul spre vestul Mării Negre, unde semnalul său a fost captat din nou de sistemele publice de urmărire a aeronavelor.

Zborul din 10 noiembrie este una dintre puținele misiuni recente ale unei aeronave de acest tip în regiune al cărei traseu a putut fi reconstituit destul de detaliat pe baza informațiilor din surse deschise.

RQ-4D Phoenix este o dronă concepută pentru misiuni de supraveghere de lungă durată, la altitudine mare. Poate colecta informații de pe suprafețe întinse și poate rămâne în misiune perioade îndelungate.

Misiunile de recunoaștere ale NATO în regiunea Mării Negre au o importanță deosebită, având în vedere războiul din Ucraina și necesitatea de a monitoriza activitatea militară din zonă.