Zelenski anunță că a discutat cu Witkoff în Norvegia garanții pentru Ucraina. „Sunt mai multe variante”. Witkoff a mers cu ele la Putin

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Steve Witkoff a plecat de la Oslo după o discuție cu Volodimir Zelenski, de marți, iar miercuri a ajuns deja în Rusia, unde urmează să înceapă discuțiile și cu Vladimir Putin. Emisarul american a fost trimis de Trump să discute din nou de posibilitatea unei încetări a focului în Ucraina, după schimburile de replici și atacurile dintre președintele american și cel ucrainean, a căror relație pare să se deterioreze din nou accelerat.

Într-un mesaj pe Twitter, liderul de la Kiev a spus că Ucraina este pregătită de un armistițiu „energetic”, adică ambele părți să se pună de acord să nu-și mai atace infrastructura energetică dar că, până acum, rușii au refuzat să pună în aplicare orice fel de acord.

„Astăzi am purtat discuții importante cu partenerii noștri americani și cu ceilalți parteneri europeni. Steve Witkoff a fost și el alături de noi la Oslo, iar Jared Kushner a participat online.

Ucraina a susținut imediat propunerea americană privind încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice. Însă, Rusia a răspuns continuându-și atacurile. Am propus mai multe variante. Suntem pregătiți să nu mai atacăm obiectivele sensibile ale sectorului energetic rusesc dacă Rusia încetează să le atace pe ale noastre. Putin a refuzat. Dar continuăm să lucrăm pentru a găsi o soluție.

Avem câteva idei clare despre cum putem ajunge la pace. Suntem uniți cu partenerii noștri europeni în acest demers și ne dorim ca americanii să le prezinte aceste propuneri rușilor. Una dintre ideile importante este organizarea unei eventuale reuniuni trilaterale la nivel de lideri, pentru a aborda problemele pe care numai aceștia le pot rezolva.

Steve va pleca mâine în Rusia. Să vedem ce are Putin de spus.

Le mulțumesc tuturor celor care sunt alături de Ucraina și susțin pacea”, a scris Volodimir Zelenski pe Twitter, miercuri.

Today, we had important talks with our American partners and with our other partners from Europe. Steve Witkoff was also here with us in Oslo, and Jared Kushner joined us online. Ukraine immediately supported American proposal for an energy ceasefire. But Russia responded by continuing its attacks. We offered different options. We are ready not to hit sensitive parts of Russia’s energy sector if Russia stops hitting ours. Putin said no. But we’re working to find a solution. We have some clear ideas on how to get to peace. And we are united with our European partners in this effort, and we want the Americans to take these ideas to the Russians. One of the important ideas is to move to a potential trilateral meeting of the leaders to address the issues that only the leaders can do. Steve is going to Russia tomorrow. Let’s see what Putin has to say. Thank you to everyone who stands with Ukraine and stands for peace. From a joint press conference with Jonas Gahr Støre and Alex Stubb. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 20, 2026

Witkoff a ajuns deja în Rusia

Witkoff a ajuns la Palatul Konstantinovski din Sankt Petersburg însoțit de Kirill Dmitriev, reprezentantul special al lui Putin pentru cooperare economică și investiții cu țările străine, a relatat agenția rusă de stat TASS.

Putin se află astăzi la Sankt Petersburg și îl va primi pe Witkoff în prima parte a zilei, a precizat și Iuri Ușakov, un alt acolit al lui Putin. Ginerele lui Trump, Jared Kushner, ar urma să participe online.

„Negocierile privind conflictul din Ucraina reprezintă, firește, subiectul principal al discuțiilor de astăzi”, a declarat Ușakov. Witkoff a sosit în Rusia din Norvegia, unde s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat că întâlnirea dintre Witkoff și Zelenski s-a desfășurat într-o atmosferă pozitivă și că emisarul american va prezenta Rusiei rezultatele discuțiilor.

Cu o zi înainte, Zelenski declarase că Statele Unite și Ucraina au convenit, în cadrul negocierilor din Norvegia, asupra mai multor propuneri pentru încheierea războiului, inclusiv privind garanțiile de securitate pentru Kiev.

„A venit momentul să încheie un acord”

Marți, la Casa Albă, Trump și-a reiterat apelul către Zelenski de a „încheia un acord” cu Rusia, în timp ce Rusia își intensifică atacurile asupra Ucrainei înaintea iernii.

Între timp, Zelenski a acuzat SUA că întârzie livrările de rachete interceptoare deja plătite de țările europene, unele transporturi așteptând, potrivit informațiilor apărute în presă, aprobarea Statelor Unite.

Președintele ucrainean a insistat, de asemenea, că Ucraina trebuie să participe la orice negocieri privind viitorul țării.

„Dacă sunt discutate chestiuni care privesc Ucraina și viitorul nostru, acest lucru poate fi acceptabil numai dacă suntem și noi prezenți la masa negocierilor”, a declarat, marți, Zelenski.