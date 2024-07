Antal Putinică, despre cursa incredibilă de Formula 1 din Austria și accidentul dintre Verstappen și Norris: Max i-a furat victoria, dar cred că vor rămâne prieteni

Max Verstappen îl recunoaște pe Lando Norris ca adversar la titlu. Sursă foto: Getty Images

Antal Putinică a vorbit, în exclusivitate la Antena 3 CNN, despre cursa incredibilă de Formula 1 din Austria, dar și despre incidentul dintre Max Verstappen și Lando Norris.

”Aș vrea să vorbim despre acel moment maxim de pe Spielberg, când Max Verstappen a intrat în Lando Norris. Cursa a fost compromisă pentru amândoi, Lando Norris chiar s-a retras din cursă și astfel a pierdut foarte multe puncte atât pentru el cat și pentru echipă.

Au venit și declarațiile, și aș începe cu Max Verstappen, care nu și-a asumat vina, dar nu a fost nici foarte vocal, foarte puține declarații din partea lui Max Verstappen, care a spus că cei care îl acuză că a schimbat direcția pe frânare greșesc, pentru că el știe mai bine, nu schimbă niciodată direcția când pune frâna, pentru că pune frână foarte târziu”, a explicat Antal Putinică.

”Este cu adevărat regretabil ce s-a întâmplat. Acum am avut mai mult timp să analizez lucrurile. Cred că la început, primele mișcări, au fost cam de la distanță. Orice s-a întâmplat, s-a întâmplat. Dar apoi, unde ne-am atins, sincer, cred că a fost puțin stângaci.

Când eram în mașină am crezut că am făcut ceva greșit, că nu am lăsat suficient spațiu... Când ești acolo, concurezi din greu. Concurezi din greu pentru o victorie a cursei. Cred că așa și trebuie să fie.

Nu vrei să îți atingi prietenul, nu vrei să te ciocnești niciodată, dar da, asta s-a întâmplat astăzi. Și asta face parte din curse, deși nu este plăcut”, a spus Max Verstappen după incident.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care Max Verstappen și Lando Norris sunt, pe lângă rivali în cursă, și buni prieteni.

”Cred că vor rămâne prieteni și în continuare, acum este totul fierbinte pentru a putea trece peste moment, iar Lando Norris avea toate atuurile de partea lui în duelul cu Max Verstappen și probabil că Max i-a furat victoria în Austria.

Pe de altă parte, sunt 90% de acord cu ceea ce a făcut Lando Norris pe circuit, pentru că trebuia să mai aștepte, numai că a fost stresat de penalizarea aceea de cinci secunde.

Și să nu uităm nici cum a venit penalizarea, în tururile anterioare, el l-a atacat de mai multe ori pe Max Verstappen și la un moment dat a ieșit în afara circuitului, Max l-a ferit atunci, nu a intrat în el, tot între ei s-a întâmplat, depășind limitele circuitului, Lando Norris s-a expus, a primit penalizare și probabil a fost pusă o presiune suplimentară pe el.

Dacă tragem linie, tot ceea ce pot sintetiza din această poveste este că Max Verstappen l-a recunoscut pe Lando Norris ca fiind un adversar la titlu. El nu se bate cu alt pilot dacă nu simte că este nevoie. A făcut-o cu Luis Hamilton, atunci când s-a luptat pentru titlul mondial, a făcut-o cu Charles Leclerc când Ferrari era peste Red Bull, acum simte că Lando Norris este potențial rival la titlu”, a mai explicat Antal Putinică, în exclusivitate la Antena 3 CNN.

Program Marele premiu al Angliei

Formula 1 revine în weekendul 5 - 7 iulie cu Marele Premiu al Marii Britanii.

Vineri -05 iulie- ora 14:30

Antrenamente 1

Vineri -05 iulie- ora 18:00

Antrenamente 2

Sâmbătă -06 iulie- ora 13:30

Antrenamente 3

Sâmbătă -06 iulie- ora 16:45

Calificări cursă

Duminică -07 iulie- ora 16:45

Cursă

