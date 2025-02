F1: Oliver Bearman a picat primul său examen pentru obţinerea permisului de conducere: „Nu am oprit la un semn de stop”

Pilotul britanic nu a obținut permisul de conducere din prima încercare / foto: Getty Images

Pilotul britanic de Formula 1 Oliver Bearman, în vârstă de 19 ani, a dezvăluit marţi că a picat primul său examen pentru obţinerea permisului de conducere, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Bearman, care a intrat în lumina reflectoarelor cu ocazia Marelui Premiu al Arabiei Saudite de anul trecut, unde l-a înlocuit pe spaniolul Carlos Sainz Jr la Ferrari, a primit un loc de pilot principal la Haas pentru noua ediţie a Campionatului Mondial de Formula 1.

Însă, vorbind în cadrul evenimentului de lansare a sezonului 2025 de la O2 Arena din Londra, Bearman a spus că a avut nevoie de o nouă încercare pentru a obţine permisul de a conduce pe drumurile publice.

„Am trecut a doua oară şi nu ar fi trebuit să spun asta”, a declarat tânărul pilot, cu un zâmbet pe faţă.

„Nu am oprit la un semn de 'stop'. Nu m-am grăbit, am încetinit şi m-am târât, dar ar trebui să te opreşti. Nu avem semne de 'stop' pe o pistă de curse, aşa că aceasta a fost prima oară pentru mine când am văzut un semn de 'stop'”, a spus Bearman, adăugând că a crezut că ar putea trece examenul fără lecţii de conducere.

„Deci probabil că acolo am greşit, aşa că m-am asigurat că am câteva lecţii înainta celui de-al doilea examen”, a continuat pilotul echipei Haas.

Bearman a devenit cel mai tânăr pilot britanic din istoria Formulei 1

Bearman, care deţine o maşină Alfa Romeo Tonale, a devenit cel mai tânăr pilot britanic din istoria Formulei 1 în momentul debutului său de la Jeddah, în martie 2024, după ce Carlos Sainz Jr a trebuit să se opereze de apendicită.

Cu o singură sesiune de antrenamente efectuată până atunci, Bearman a ocupat locul 11 pe grilă, dar a reuşit să promoveze patru poziţii în timpul cursei şi să încheie pe locul al şaptelea, înaintea septulului campion mondial Lewis Hamilton, clasat pe locul 9.

Vorbind după cursa din Arabia Saudită, Hamilton a descris performanţa tânărului său compatriot drept „fenomenală” şi demnă de o '„viitoare vedetă”. Bearman a avut apoi alte două apariţii, în Marile Premii ale Azerbaidjanului şi Braziliei, sub culorile Haas.