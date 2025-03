F1: Reacţia Ferrari după dubla descalificare din Marele Premiu al Chinei

Echipa italiană Ferrari a venit cu o reacţie în urma dublei descalificări din Marele Premiu al Chinei, de duminică dimineaţă. Foto: Getty Images

Echipa italiană Ferrari a venit cu o reacţie în urma dublei descalificări din Marele Premiu al Chinei, de duminică dimineaţă. Piloţii echipei, Lewis Hamilton şi Charles Leclerc, au fost descalificaţi după cursă deoarece s-au depistat încălcări privind diferite aspecte ale monoposului, anunţă Formula 1.

Dubla descalificare l-a costat pe Leclerc 10 puncte iar pe Hamilton opt, în timp ce echipa a pierdut 18 în total. Într-un an în care se așteaptă ca marjele dintre Red Bull, Ferrari și Mercedes să fie strânse, diferenţa de puncte ar putea fi de o importanță vitală. În timp ce echipa a strâns 12 puncte în Sprintul de sâmbătă de la Shanghai, Ferrari se află la 61 de puncte de McLaren în campionatul echipelor și la 40 de puncte în spatele Mercedes.

În urma verificărilor de după cursă, s-a constatat că mașina lui Charles Leclerc era sub greutatea minimă, în timp ce mașina septuplului campion mondial, Lewis Hamilton, a încălcat reglementările tehnice referitoare la uzura cauciucurilor de pe spatele monopostului.

Leclerc a fost primul dintre cei doi colegi de echipă care a avut rezultatul șters din cartea recordurilor, după ce a terminat inițial pe locul cinci. Mașina sa a fost găsită sub greutatea minimă cu 1 kilogram, în ciuda faptului că a fost cântărită cu o aripă față schimbată, după ce monegascul a lovit-o în primul tur al cursei și a finalizat Marele Premiu fără placa de capăt. Pierre Gasly de la Alpine a fost, de asemenea, descalificat pentru aceeași încălcare a regulilor.

Maşina britanicului Hamilton a fost examinată după cursă, constatându-se că uzura anvelopelor posterioare se afla sub grosimea minimă admisă. Hamilton a fost, la rândul său, descalificat, terminând iniţial cursa pe locul şase, în spatele coechipierului săi.

"În urma verificărilor FIA de după cursă, s-a constatat că ambele noastre mașini nu erau conforme cu regulamentul din motive diferite. Mașina 16 a fost găsită cu o greutate mai mică cu 1 kg, iar uzura din spate a mașinii 44 a fost găsită cu 0,5 mm sub limită. Charles (Leclerc) a avut astăzi o strategie cu o singură oprire, ceea ce a determinat o uzură foarte mare a pneurilor sale, fapt care a condus la o greutate sub nivelul regulamentar. În ceea ce privește uzura pneurilor lui Lewis, am judecat greșit consumul cu o marjă mică de eroare. Nu a existat nicio intenție de a obține vreun avantaj. Vom învăța din ceea ce s-a întâmplat astăzi și ne vom asigura că nu vom mai face aceleași greșeli", a declarat Ferrari, după cursă.

"În mod clar, nu este modul în care am vrut să încheiem weekendul Marelui Premiu al Chinei, nici pentru noi, nici pentru fanii noștri, al căror sprijin este de neclintit", a adăugat echipa italiană.

Pirelli a prezis inițial o cursă cu două opriri în China, mulți dintre cei de pe circuit urmând această strategie. Însă degradarea anvelopelor a fost mai mică decât se aștepta duminică, ceea ce a dus la mulți dintre cei din fața locului să se confrunte doar o singură oprire la boxe.

Acest lucru s-a mai întâmplat în F1 înainte, atunci când George Russell a fost descalificat din Marele Premiu al Belgiei sezonul trecut după ce a trecut la o strategie one-stop în timpul cursei. El a luat steagul în carouri drept câștigător, dar ulterior Mercedes-ul său s-a dovedit a fi subponderal.

Hamilton și Leclerc au fost, de asemenea, ambii descalificați de la Marele Premiu al SUA în 2023, pentru Mercedes și, respectiv, Ferrari, când mașinile lor au fost găsite în neregulă după ce a fost efectuată o inspecție a uzurii scândurilor (N.r. - monoposturile Formula 1 au o scândură sub maşină, care trebuie să aibă, la final de cursă, o grosime medie, altfel pilotul este descalificat).