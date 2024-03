Marele premiu al Bahrainului, în direct, de la ora 16:45, pe Antena 1

Noul sezon al Formulei 1 a început în exclusivitate la Antena 1 şi pe Antena Play. Max Verstappen a fost cel mai rapid în calificările marelui Premiu din Bahrain.

În spatele campionului de la Red Bull, de pe locul al doilea, va pleca Charles Leclerc de la Ferrari. Din linia a doua vor pleca Russell de la Mercedes şi Sainz de la Ferrari.

Max Verstappen, ocupantul primului loc în Marele Premiu al Bahreinului, spune că îmbunătățirile continue aduse de Red Bull mașinii de Formula 1, mai degrabă decât o descoperire bruscă a performanțelor, i-au adus cel mai bun timp în calificări.



”Cu vântul din ultimele două zile a fost destul de complicat să faci tot turul împreună. A fost la fel și în calificări, Q1, Q2, desigur, poți merge de fapt un pic mai repede, dar apoi să scoți cu adevărat totul de la maşină în Q3 a fost un pic mai dificil. Dar, bineînțeles, sunt foarte fericit să fiu în pole position. Ca să fiu sincer, a fost un pic neașteptat”, a declarat Max Verstappen, pilot Red Bull Racing.

În schimb, Charles Leclerc a demonstrat din nou că, dacă există cineva capabil să îi smulgă supremația lui Verstappen, acela este el.

Omul de la Ferrari este excelent în calificări, iar startul în prima linie este un mod ideal de a începe anul. Va fi un început de cursă fascinant pentru Leclerc, care va ști că, dacă are vreo șansă la victorie, va trebui să îl depășească pe Verstappen din timp pentru a spera la marele premiu.



”Sunt un pic dezamăgit. Dar am făcut o calificare bună. A fost un weekend complicat până acum. Am încercat destul de multe lucruri în F1, F2, F3, iar apoi am găsit punctul dulce în calificări.

Q1 a fost un pic mai complicat. Din păcate, am pus două seturi noi de softuri, ceea ce a compromis puțin Q3”, a declarat Charles Leclerc, pilot Ferrari.

Vorbim însă şi de Lewis Hamilton, care după ce nu a părut să aibă probleme în Q1 și Q2, Q3 a fost o dezamăgire: a terminat la peste o jumătate de secundă de Verstappen. S-ar putea ca starul de la Red Bull să nu fie o comparaţie corectă, dar Hamilton a fost cu mult chiar şi în spatele coechipierului Russell.

”Sperăm că nu am compromis deloc ritmul de cursă. Cred că va fi o luptă strânsă între toți ceilalți, în afară de Max”, a declarat George Russell, pilot Mercedes,

