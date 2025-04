Formula 1: Oscar Piastri câştigă Marele Premiu al Arabiei Saudite. Tsunoda şi Gasly au scos un Safety Car în primul tur

Pe 4 mai, Marele Premiu de la Miami se va vedea, în direct de la ora 23:00, la Antena 3 CNN şi pe Antena PLAY. Foto: Profimedia Images

Australianul Oscar Piastri a câştigat Marele Premiu al Arabiei Saudite, reuşind astfel a treia victorie din acest sezon şi a doua consecutivă. Olandezul Max Verstappen, plecat din pole-position după calificările de ieri, a terminat pe locul al doilea, la aproape 3 secunde distanţă.

Pilotul celor de la McLaren, Oscar Piastri, a câştigat Marele Premiu al Arabiei Saudite după ce a plecat de pe locul 2, fiind depăşit în Q3 de Max Verstappen cu doar 0.010 secunde. Olandezul Max Verstappen a fost sanţionat cu 5 secunde penalizare la pit-stop după ce a depăşit limitele circuitului în primul duel cu Piastri.

"Caut o canapea! A fost o cursă destul de grea. Sunt foarte fericit că am câștigat. Mi-am impus punctul de vedere în virajul 1, a fost dificil de urmărit - nu am putut rămâne cu Max la sfârșitul primei depăşiri, mi-am distrus pneurile. Încă mai avem nevoie de ceva mai mult, Max a fost un pic prea aproape pentru gustul meu. Odată ce am ajuns pe interior, nu am ieșit din virajul 1 pe locul doi. În cele din urmă, asta mi-a adus cursa (N.r. - locul 1), așa că sunt foarte mulțumit de munca pe care o facem la starturi", a spus Piastri după cursă, potrivit F1.

Francezul de la Alpine, Pierre Gasly şi japonezul Yuki Tsunoda au fost eliminaţi în primul tur de pe Jeddah, după ce aceştia s-au lovit în primele curbe.

