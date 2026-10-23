În 1984 și-a cumpărat un kart cu banii câștigați la „Roata norocului”. Azi e un nume cunoscut în Formula 1

2 minute de citit Publicat la 15:03 23 Oct 2026 Modificat la 15:03 23 Oct 2026

Zak Brown este directorul executiv al McLaren Racing din 2018. Foto: Captură foto Youtube

La doar 13 ani, a câștigat 3.050 de dolari la emisiunea „Roata norocului” și a decis să-și investească banii într-un kart. Patru decenii mai târziu, Zak Brown conduce McLaren Racing, una dintre cele mai cunoscute echipe din Formula 1.

Zak Brown este directorul executiv al McLaren Racing din 2018, după o carieră de zeci de ani în lumea sporturilor cu motor. A devenit o figură importantă în industria automobilismului, însă începuturile sale au fost departe de circuitele celebre și de marile competiții, potrivit supercarblondie.com.

A câștigat bani la televizor și a investit în pasiunea sa

Povestea sa a început în 1984, când a participat la o ediție specială a emisiunii „Roata norocului”, dedicată adolescenților. Avea doar 13 ani și a reușit să câștige premiul cel mare după ce a identificat răspunsul corect la un joc de cuvinte: „Wild Bill Hickok”, numele unui personaj celebru din Vestul Sălbatic american.

„Nu aveam nicio idee cine era acest Wild Bill”, a povestit Brown într-un interviu acordat ESPN în 2025.

Adolescentul a recunoscut că a ales litera K fără să știe prea multe despre răspunsul pe care încerca să-l ghicească.

La finalul emisiunii, a plecat acasă cu 3.050 de dolari, un televizor, o bicicletă și ceasuri în valoare de 1.800 de dolari. Pentru un copil de 13 ani, câștigul era considerabil.

Brown avea însă alte planuri pentru bani. În loc să păstreze premiile, a decis să le transforme într-o investiție în pasiunea sa pentru automobilism.

„M-am dus și am vândut ceasurile la o casă de amanet. Apoi am plătit pentru o școală de pilotaj”, a povestit el.

Cu restul banilor și-a cumpărat un kart, punând astfel bazele unei cariere în motorsport.

De la cursele de karting la conducerea McLaren

În 1986, Zak Brown și-a început cariera competițională. Între 1986 și 1990, a câștigat 22 de curse organizate de International Kart Federation, rezultate care l-au ajutat să avanseze către competiții de nivel superior.

Ulterior, a concurat în Formula Ford 1600, în campionatul nord-american Toyota Atlantic și în Campionatul Britanic de Formula 3 din 1994.

În anii 2000, Brown s-a orientat și către antreprenoriat, înființând afaceri în domeniul sporturilor cu motor, printre care United Autosports.

Legătura sa cu McLaren a început în 2016, când a fost numit director executiv al companiei. Doi ani mai târziu, a preluat conducerea McLaren Racing, funcție din care a coordonat transformarea echipei.

Activitatea sa a atras atenția și în afara circuitelor. În 2025, revista TIME i-a acordat un premiu TIME100 Impact Award, iar publicații precum Financial Times, Sports Business Journal și PROMO Magazine l-au inclus în clasamentele lor dedicate personalităților influente.

Drumul lui Zak Brown de la un concurs televizat pentru adolescenți până la conducerea uneia dintre cele mai importante echipe din Formula 1 arată cum un câștig obținut la 13 ani s-a transformat într-un prim pas către o carieră construită în jurul pasiunii pentru curse.