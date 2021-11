Ghidul pensiilor private: Ce trebuie să ştie moştenitorii unui participant la un fond de pensii private

În cazul nefericit în care un participant la un fond de pensii administrat privat a decedat, suma acumulată în contul acestuia intră în masa succesorală a persoanei decedate, în condițiile legii.

Suma din contul deținut de către participant la un fond de pensii revine moştenitorilor, aceştia având calitatea de beneficiari, precum și aceleași drepturi ca participantul pe care îl moștenesc.

Dacă un participat încetează din viață înainte de deschiderea dreptului la pensie privată, beneficiarilor li se deschide câte un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul decedat, în care se transferă activele cuvenite.

În cadrul Pilonului II, beneficiarul are dreptul, după caz, la cumularea conturilor la un singur fond de pensii administrat privat, dacă are calitatea de participant la un alt fond de pensii administrat privat, iar dacă nu are calitatea de participant, are dreptul la contravaloarea activului personal net cuvenit, într-o singură plată sau plăți eșalonate, pe o perioadă de maximum cinci ani, la cerere.

În cazul în care participantul a decedat:

- suma acumulată va fi plătită moștenitorului/moștenitorilor legali

- moștenitorii au calitatea de beneficiari și au aceleași drepturi ca participantul pe care îl moștenesc

Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară

