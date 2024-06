A picat ChatGPT. Milioane de utilizatori nu se pot conecta la chatbotul Open AI

ChatGPT este indisponibil, marți, pentru mai mulţi utilizatori din întreaga lume, iar mulţi utilizatori au postat despre această problemă pe rețelele sociale X şi Threads.

ChatGPT are peste 100 de milioane de utilizatori săptămânali, potrivit OpenAI.

"Am întrebat ChatGPT de ce nu funcționează, dar nu primesc niciun răspuns! S-ar putea să trebuiască să întreb o ființă umană.", a scris un utilizator pe rețeaua X.

I'm asking ChatGPT why it's not working but I'm not getting an answer!



