Un chinez și-a creat un nor artificial pe post de animal de companie

Norul este propulsat de mici elice și are senzori de temperatură cu ajutorul cărora dispozitivul îl poate urma pe proprietar. Xiaodong Zhao a realizat dispozitivul în memoria cățelului său care a murit, potrivit CNN.

Zhao recunoaște însă că "norul de companie" poate sta în aer doar cu ajutorul unor baloane cu heliu, care nu se văd în videocpliurile pe care le-a încărcat pe rețelele sociale și spune că nu poate produce un astfel de dispozitiv pentru a fi comercializat, chiar dacă a primit numeroase solicitări.

"Nu poate fi produs în masă, sunt anumite dificultăți tehnice peste care nu se poate trece", a spus Xiaodong Zhao, pentru CNN Business.

This software engineer built a pet cloud to honor his childhood dog pic.twitter.com/UWs4lRkATr